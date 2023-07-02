Навчальний рік – під загрозою зриву: мешканці хочуть відкликати депутатів селищної ради на Тернопільщині, котрі прогулюють сесії

Вже вчетверте більшість обранців не прибувають на засідання, повідомляють Т1 Новини. І через невиконання обов’язків початок навчального процесу у громаді — під загрозою зриву.
Адже в порядку денному сесії Микулинецької селищної ради заплановано розгляд питання щодо будівництва захисних споруд у школах і садках.
Відповідно, початок робіт щодо облаштування укриттів для дошкільнят і учнів досі не стартував. Як наслідок, не виключено, що з вересня очне навчання для дітей громади так і залишиться недоступним.