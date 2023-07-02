Навчальний рік – під загрозою зриву: мешканці хочуть відкликати депутатів селищної ради на Тернопільщині, котрі прогулюють сесії

На Тернопільщині депутати Микулинецької селищної ради не відвідують сесії.

Вже вчетверте більшість обранців не прибувають на засідання, повідомляють Т1 Новини. І через невиконання обов’язків початок навчального процесу у громаді — під загрозою зриву.

Адже в порядку денному сесії Микулинецької селищної ради заплановано розгляд питання щодо будівництва захисних споруд у школах і садках.

Відповідно, початок робіт щодо облаштування укриттів для дошкільнят і учнів досі не стартував. Як наслідок, не виключено, що з вересня очне навчання для дітей громади так і залишиться недоступним.