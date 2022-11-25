НаТернопільщині викрито групу осіб, що переправляли чоловіків призовного віку через кордон

За даними слідства, подружжя разом зі спільником з травня 2022 року переправляли чоловіків до країн Європейського Союзу. Маючи ліцензію на міжнародні вантажні й пасажирські перевезення і можливість подавати дані на внесення до системи «Шлях», жителі Кременеччини для перетину чоловіками кордону записували їх як водіїв автобусів. Якщо людина їхала з дозволом перебування за кордоном на місяць – вона платила цим підприємцям 300 доларів США, якщо на необмежений термін – від 2 500 до 3 000 доларів США. В такий спосіб через дії підозрюваних в систему «Шлях» було внесено відомості на понад 300 осіб, які підлягають мобілізації.