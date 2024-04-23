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Насильство у школі на Тернопільщині: поліція покарала батьків учнів, які регулярно цькували дітей

23.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Офіційно

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Впродовж кількох днів на Тернопільщині у соцмережах ширяться фото та відео побиття дітей у школі. Правоохоронці з’ясували обставини обох подій, покарали батьків хуліганів та керівника Бучацької школи.

На батьків дітей, які застосували до своїх однокласників фізичне насильство, ювенальні поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до частини 3 статті 173-4 (булінг (цькування) учасників освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки, булери не досягнули віку, з якого настає адміністративна відповідальність.

Крім цього, за неповідомлення керівником закладу освіти уповноважених підрозділів органів Національної поліції України про випадки булінгу учасників освітнього процесу, поліцейські склали протоколи про адміністративне правопорушення на директора навчального закладу відповідно до частини 5 статті 173-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративні матеріали працівники поліції скерують до суду для прийняття рішення згідно з законом.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: булінг, дитяча жорстокість, Тернопільщина, діти, школярі, ювенальна поліція, насильство, побиття

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