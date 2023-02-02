Насуваються потужні фронти: на Тернопільщині оголосили штормове попередження

Штормове попередженні оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, цими днями погоду в області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону на Європейською частиною росії. Відтак у краї можливі снігопади, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 3 – 5 лютого у краї оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Вночі на Тернопільщині випадатиме сніг, вдень також можливий невеликий сніг, вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, слабка хуртовина. Температура впродовж доби 0 – 5º морозу.

«П’ятниця буде вологою і ще порівняно теплою. Мокрий сніг та сніг випадатимуть практично повсюди, але в різні періоди доби. У західних областях вже завтра вдень повітря освіжиться до 0-2 градусів морозу. Надалі впродовж суботи-неділі, 4-5 лютого, температура повітря в більшості областей України знижуватиметься, наступний тиждень буде помірно морозним», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, снігопади наступного тижня продовжаться. Температура повітря знизиться, передбачається вночі 5 – 10º морозу, вдень 2 – 7º морозу.