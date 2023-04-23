Наступною перевірять Почаївську лавру – Мінкульт готує нову ревізію

Слідом за ревізією Києво-Печерської лаври, у Мінкульті вирішили перевірити Почаївську лавру на Тернопільщині, після її користування ченцями УПЦ МП. Як зазначили у міністерстві, цього разу перевірка триватиме довше.

Про подробиці майбутньої перевірки розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, наголосивши, що відповідну комісію уже створили. Ткаченко додав, що угоду щодо використання деяких об’єктів заповідника “Чернігів стародавній” також призупинено.

У Кременецькому заповіднику угода щодо використання одного з храмів припинилась, наразі справу розглядає суд, оскільки представників Мінкультури туди не допускають. Міністр Ткаченко зазначив, що Почаївська лавра перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника, тому процес перевірки може зайняти більше часу. Там інша ситуація, ніж з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, і є взаємовідносини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання.

Однак представників міністерства туди не допускають, наразі справу розглядає суд. Крім того, Мінкультури призупинило угоди щодо використання деяких обʼєктів на території заповідника “Чернігів стародавній, – пояснив міністр. Водночас Ткаченко наголосив, що мінкульт знаходиться “у цивілізованому діалозі” з представниками УПЦ Московського патріархату у Чернігові.