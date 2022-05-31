На східному фронті наразі складна ситуація через брак необхідної зброї, проте Україна звільнятиме свої території, орієнтуючись на ефективність ведення воєнних дій і максимальне збереження життів людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою в Києві.

«На сході нам складно через те, що бракує відповідної зброї… Якщо наші кроки чи операції з деокупації того чи іншого регіону будуть пов’язані з десятками тисяч наших загиблих людей, то ми будемо чекати на відповідну зброю, щоб зберегти по максимуму наших людей. Саме вони деокупують територію. Бо ці території без живих українців для нас, чесно кажучи, не в пріоритеті. Тому я вважаю, що передусім ми повинні максимально думати про наших людей, які спроможні дати відсіч усім планам РФ», – сказав Глава держави.

За його словами, Україна планує деокупувати всі свої території, які належать їй згідно з міжнародним законодавством.