За словами Деркача, більша половина осені порадує українців досить комфортною погодою.

Початок осені буде досить теплим, але місцями випадатимуть опади. Згодом температура повітря знизиться, однак морозів поки що чекати не варто. У жовтні ж взагалі прийде хвиля тепла, яку у народі називають бабиним літом. Але листопад вже нагадає про близькість зими, тоді ймовірні й перші морози.

Такий прогноз погоди на осінь озвучив народний синоптик Володимир Деркач, який багато років веде спостереження за синоптичною ситуацією. На яку погоду очікувати цього року в вересні, жовтні та листопаді він докладно розповів у коментарі “Телеграфу”.

Прогноз погоди на вересень-2022 в Україні

За словами Деркача, у вересні можна очікувати на часту зміну погоди. Перша декада місяця принесе вітри та помірні опади. Температура вдень буде досить комфортна, лише кілька прохолодних днів варто чекати на початку місяця. Вночі похолоднішає, але ще без заморозків. Тепла й суха погода продовжиться майже до середини вересня. Тоді як після 20 вересня народний синоптик обіцяє вологу погоду і зниження температури.

Прогноз погоди на жовтень-2022 в Україні

Як повідомив народний синоптик, жовтень розпочнеться досить гарно. Погожі дні на початку трохи зіпсують невеликі опади в середині декади (1-2 дні), а далі досить добре потепліє і прийде довгоочікуване бабине літо, яке зачепить і початок другої декади. Приблизно після свята Покрови (14 жовтня), зазначає Деркач, потрохи почне заходити холодне повітря, виросте можливість опадів, хоча слабких, температура вночі сильно знизиться, але не менше 0 градусів. Третій останній десятиденний відрізок жовтня значного тепла не передбачає, але очікуються 2-3 тепліші дні протягом цієї декади. Деркач додав, що приморозки вночі досить слабі, та й опадів досить мало.

Прогноз погоди на листопад-2022 в Україні

Останній місяць осені в першій своїй декаді покаже плавний перехід від ранньої і зрілої осені в пізню, каже Деркач. Ще на початку погода буде досить комфортною, 1-2 дні, як для листопада, порадують теплом. Приблизно з середини цього періоду прийде похолодання, задощить, інколи з переходом у мокрий сніг. Температура знизиться, особливо вночі. Більш того, це зниження температури займе і початок другої декади. Народний синоптик зазначив, що погода і природа ніби проведе репетицію холоду і переходу у зиму, попереджаючи, що зима не за горами. Середина місяця ще потішить кількома теплішими днями, опадів не буде, йдеться у прогнозі. Останній десятиденний відрізок знову принесе зниження температури, з початку вночі, а вже за 1-2 дні і вдень. Деркач зауважив, що невеликі морози можливі, в деяких регіонах і досить сильніші. Після цього опади посиляться, здебільшого у вигляді снігу чи мокрого снігу, залежно від місця проживання. Тож, за словами народного синоптика, на українців очікує досить зимове закінчення осені.