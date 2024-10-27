Народний аматорський ансамбль танцю “Любисток” з міста Теребовля — серед найкращих

Народний аматорський ансамбль танцю “Любисток” імені Ігоря Николишина з міста Теребовля став лауреатом першого ступеня VII Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського.

Це значна перемога для колективу, Теребовлянщини та всієї Тернопільщини. Перемога ансамблю “Любисток” – це результат наполегливої праці, таланту та відданості українській культурі. Творчій діяльності колективу сприяють у Теребовлянському коледжі культури і мистецтв та Центрі культури і дозвілля міста Теребовля.

Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла Вірського – це масштабна культурна подія, яка проводиться раз на три роки у три тури: обласний, регіональний, всеукраїнський та заключні гала-концерти.

Конкурс має на меті збереження і розвиток народних традицій хореографії, збагачення професійного і аматорського мистецтва, підвищення художнього рівня балетмейстерських постановок, активізації організаційно-творчої діяльності,

майстерності колективів та популяризацію українського танцю.

Теребовлянський ансамбль“Любисток” , що здобув перемогу на Всеукраїнському конкурсі вразив журі та глядачів своїми яскравими виступами, майстерністю та любов’ю до українського танцю.

Наступним етапом для ансамблю стане участь у гала-концерті переможців у Києві.