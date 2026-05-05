Народні прикмети для городників

05.05.2026

Вишнева Галина

  • Соняшники краще садити в суботу, до сходу сонця або після його заходу.
  • Насіння моркви краще замочувати рано вранці, а висівати – ввечері.
  • Гарбуз краще садити у вівторок.
  • Коли нарциси зацвітають – пора сіяти редиску, капусту білокачанну, салат, ранню редьку, кольрабі.
  • Цвіте вишня – можна сіяти кукурудзу.
  • Дуб розвивається – час для посіву гороху.
  • Цибулю треба садити до того, як заквакали жаби.
  •  Цвітіння ліщини – найкращий час для посіву моркви та петрушки.
  • Найпізніший термін посіву вівса – коли цвітуть яблуні.
  • Горобина зацвітає – можна сіяти огірки та висаджувати помідори і перець.
  • Квасолю саджайте, як зацвіла груша.
  • Цвітіння калини нагадує, що пора садити огірки та помідори. До цього терміну можна посіяти гарбузи та кабачки.
  • Саме цвітіння червоної горобини народні повір’я називають головною ознакою сталої теплої погоди, гарантом того, що заморозків у цьому сезоні вже не буде.
  • Теплолюбні рослини висаджують в період опадання тополиного пуху. До них відносять огірки,  перці, баклажани, помідори.

