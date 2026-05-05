Народні прикмети для городників

- Соняшники краще садити в суботу, до сходу сонця або після його заходу.
- Насіння моркви краще замочувати рано вранці, а висівати – ввечері.
- Гарбуз краще садити у вівторок.
- Коли нарциси зацвітають – пора сіяти редиску, капусту білокачанну, салат, ранню редьку, кольрабі.
- Цвіте вишня – можна сіяти кукурудзу.
- Дуб розвивається – час для посіву гороху.
- Цибулю треба садити до того, як заквакали жаби.
- Цвітіння ліщини – найкращий час для посіву моркви та петрушки.
- Найпізніший термін посіву вівса – коли цвітуть яблуні.
- Горобина зацвітає – можна сіяти огірки та висаджувати помідори і перець.
- Квасолю саджайте, як зацвіла груша.
- Цвітіння калини нагадує, що пора садити огірки та помідори. До цього терміну можна посіяти гарбузи та кабачки.
- Саме цвітіння червоної горобини народні повір’я називають головною ознакою сталої теплої погоди, гарантом того, що заморозків у цьому сезоні вже не буде.
- Теплолюбні рослини висаджують в період опадання тополиного пуху. До них відносять огірки, перці, баклажани, помідори.
