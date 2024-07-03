Нардепка з Тернопільщини у суді пояснила, чому викинула гроші за паркан

Народна депутатка Людмила Марченко, яка викидала через паркан гроші, коли до неї приходили з обшуками детективи НАБУ, заявила, що це були заощадження її помічниці Анастасії Колесник.

Про це пише ГОЛОС, із посиланням на Центр протидії корупції.

Марченко підозрюють в отриманні хабаря за сприяння у виїзді чоловіків за кордон через систему Шлях. Наразі її продовжують допитувати у Вищому антикорупційному суді (ВАКС).

Як повідомляє ЦПК, нардепка не визнає провини та говорить, що лише консультувала чоловіків щодо документів, які їм потрібно було оформити для виїзду за кордон.

Також Марченко заявила, що кошти, які вона викидала, принесла на зберігання помічниця. Вона додала, що у її помічниці нібито немає вдома сейфу, дитина дошкільного віку часто дістає гроші з тумбочки й псує їх.

За словами нардепки, вона вирішила викинути гроші через шоковий стан після того, як до неї прийшли з обшуками. Вона також стверджує, що у той час мала деякі проблеми зі здоров’ям й пила ліки, що теж могло вплинути на її вчинок.

11 липня 2023 року НАБУ оголосило про підозру чинній нардепці, яка допомагала чоловікам призовного віку потрапити в систему Шлях для перетину кордону. НАБУ також опублікувало відео, на якому нардепка перед приходом правоохоронців намагається викинути хабар через паркан на своєму подвір’ї.

В іншому опублікованому відео чути телефонні розмови депутатки, її помічниці та людей, яким вони пообіцяли «допомогти». Помічниця нардепки говорить «замовнику», що документи можуть бути готові всього за два-три дні. Натомість він їй говорить, що краще «перечекати». У відео також видно скриншоти листування із «замовниками».