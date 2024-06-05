Нардеп з Тернопільщини Микола Люшняк оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік

Народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк подав декларацію про свої доходи за 2023 рік. Чиновник задекларував 23 об’єкти нерухомості, один автомобіль та мисливський карабін, а також заробітку на понад 678 тис. гривень. Дружина нардепа Ольга Люшняк володіє корпоративними правами на два товариства з обмеженою відповідальністю, повідомляє ZAXID.NET.

В декларації за 2023 рік народний депутат зазначив 22 об’єкти нерухомості і один житловий будинок, який наразі перебуває на стадії будівництва. Також Микола Люшняк в цьому розділі вказав і орендований його синок дім в Канаді. Загалом нардеп володіє великим будинком площею 415, 5 м2 та п’ятьма земельними ділянками площею 865 м2, 200 м2, 500 м2, 500 м2 та 569 м2 в селі Поляниця Івано-Франківської області. Три ділянки він отримав у власність 11 листопада 2020 року. В 2019 році Микола Люшняк придбав в цьому ж селі ще один будинок площею 708 м2 і вартістю 354 669 грн. Ще дві земельні ділянки нардеп має в селі Вишнівчик Золотниківської громади на Тернопільщині.

В Києві обранець орендує квартиру площею 90 м2. Ольга Люшняк має у власності землю та будинок площею 280 м2 в селі Петриків біля Тернополя, де вся сім’я Люшняк фактично проживає. Дружина також володіє половиною земельної ділянки і житлового будинку в селі Ямельниця Львівської області. Інша частина належить громадянину Роману Марчуку. Ще дві ділянки площею понад 800 м2 і 1269 м2 є в Ольги Люшняк в Поляниці. Ще дві земельні ділянки є в селі Петриків у власності, а орендує землю Ольга Люшняк в Бережанській громаді, її площа становить 199980 м2. Жінка має нерухомість і в селі Дружба Микулинецької громади. Це нежитлове приміщення площею 1684,3 м2 та ділянка площею 1179 м2.

В декларації Микола Люшняк також вказав, що його син Тадей проживає в Канаді в приватному будинку, який орендує на час воєнного стану. В об’єктах незавершеного будівництва нардеп задекларував житловий будинок в Поляниці, загальною площею 591 м2 і який належить його дружині.