Написи на будинках – прихована реклама наркоти

У Тернополі працівники поліції об’єдналися з громадськістю, аби боротися з рекламою наркотиків.

Розповсюдження наркотиків, реклама інтернет-магазинів, в яких можна придбати заборонені речовини, а також заклики до вживання наркоотрути – проблема сьогодення. Якщо старше покоління розписані стіни на будинках, підстанціях чи інших приміщеннях сприймає як витівки хуліганів, то молодь добре знає, що це за оголошення.

“Такої реклами стає дедалі більше, – розповідає заступник начальника УБН в Тернопільській області Андрій Шафранський, – а єдиний метод боротьби з нею – замальовувати. Проте це повинні робити не лише працівники поліції, а й громадськість, представники ОСББ та ЖЕКів. Такі написи потрібно знищувати одразу, бо кожна хвилина зволікань може призвести до того, що підліток введе вказану електронну адресу, щоб спробувати чогось «новенького».

Прихована реклама, як правило, відсилає на телеграм-канали, через які й ведеться торгівля наркотою. Поспілкувавшись у месенджері, покупець оплачує за товар й отримує адресу, де сховано «закладку».

Саме такі надписи, каже Андрій Шафранський, – це перший крок до того, що молоді люди, шукаючи легкий підробіток, стають наркокур’єрами. Платять «драгдилери» й за нанесення написів.

Працівники поліції закликають жителів міста та області знищувати приховану рекламу наркотиків самостійно або повідомляти про неї ОСББ й ЖЕКи. У разі виявлення осіб, які обмальовують стіни, повідомляти дільничного інспектора.