372 тисячі гривень втратив тернополянин на «легкому заробітку»

Від аферистів потерпів молодик, який хотів заробити на сервісі обміну криптовалют. Поліцейські нагадують, що пропозиції інвестицій в фінансові піраміди, біткоїни, торгівлі на біржі – почасти межує із шахрайством або ж відверте шахрайство.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 20-річний житель обласного центру. Заробляти на криптовалюті запропонував віртуальний знайомий. Суть полягала в інвестуванні власних коштів у цифрову валюту та повернення їх з відсотками. Упродовж якогось часу потерпілий вкладав свої кошти та отримував прибуток. Коли ж тернополянин перерахував понад 372 000 гривень, «друг» зник з мережі і на зв’язок більше не виходив.

Поліцейські закликають бути обачними та ретельно перевіряти будь-які інвестиційні пропозиції. Заощадження інвесторів повинні бути розміщені на надійних та зареєстрованих платформах. Не довіряйте надто простим та вигідним пропозиціям обміну та придбання.