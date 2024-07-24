24.07.2024 08:30

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

372 тисячі гривень втратив тернополянин на «легкому заробітку»

24.07.2024

Руслан Іннак

219

Теми, Кримінал, Новини

Поширити:

Від аферистів потерпів молодик, який хотів заробити на сервісі обміну криптовалют. Поліцейські нагадують, що пропозиції інвестицій в фінансові піраміди, біткоїни, торгівлі на біржі –  почасти межує із шахрайством або ж відверте шахрайство.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 20-річний житель обласного центру. Заробляти на криптовалюті запропонував віртуальний знайомий. Суть полягала в інвестуванні власних коштів у цифрову валюту та повернення їх з відсотками. Упродовж якогось часу потерпілий вкладав свої кошти та отримував прибуток. Коли ж тернополянин перерахував понад 372 000 гривень, «друг» зник з мережі і на зв’язок більше не виходив.

Поліцейські закликають бути обачними та ретельно перевіряти будь-які інвестиційні пропозиції. Заощадження інвесторів повинні бути розміщені на надійних та зареєстрованих платформах. Не довіряйте надто простим та вигідним пропозиціям обміну та придбання.

Теги: гроші, шахрай, заробіток, втратив

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах