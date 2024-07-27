Сьогодні Тернопільщина зустріне 36-річного Героя Юрія Бончучного

Сьогодні, 27 липня 2024 року, Тернопільщина зустріне на щиті загиблого 36-річного Героя, жителя с. Іванківці, Бончучного Юрія Сергійовича. Військовий помер від отриманих поранень у лікарні міста Дніпра.

Сумну звістку повідомив голова Кременецької громади Андрій Смаглюк.

“З сумом повідомляємо, про те, що наша громада знову втратила Героя, жителя села Іванківці, Катеринівського старостинського округу, солдата, БОНЧУЧНОГО Юрія Сергійовича, 1988 року народження, стрільця 1 піхотного відділення 2 піхотного взводу 1 піхотної роти в/ч А****, який від отриманих поранень помер у лікарні міста Дніпра, – повідомив очільник громади.

26 липня 2024 року о 15:00 год. біля Трьох Валетів зустрінуть загиблого Героя. Орієнтовно о 15:30 год. – відбудеться прощання на Майдані Волі. Опісля траурний кортеж прямує до родинного дому в село Іванківці, Катеринівського старостинського округу.

Чин похорону відбудеться в церкві Святого Миколая (село Іванківці) 27 липня 2024 року о 14:00 год. Поховання загиблого захисника відбудеться на кладовищі в селі Іванківці.

