Напередодні Великодня Володимир Болєщук відвідав воїнів-азовців

У передвеликодні дні Володимир Болєщук, перший заступник голови Тернопільської обласної ради, спільно з директоркою Благодійного фонду «Покрова» Любов’ю Вовк доставили освячені великодні набори бійцям двох батальйонів спеціального призначення бригади АЗОВ, які боронять Україну на Донеччині.

Окрім великодніх наборів волонтери передали захисникам ковбасні вироби, супи швидкого приготування, солодощі тощо.

«Символічно, що цього року 10-а річниця створення «АЗОВу» випадає саме наВеликдень. Спільно з волонтерами відвідали наших бійців-азовців, які вже роками боронять українські кордони, мужньо обороняли Маріуполь та «Азовсталь», пройшли полон та зараз продовжують боронити рідну землю. Завдяки нашим Героям, нашим оборонцям є Україна! Їхній незламний дух вселяє віру у Перемогу! Тому завдання кожного з нас – скеровувати всі зусилля на допомогу військовим. Захисники і Захисниці повинні відчувати постійну всебічну підтримку тилу, – сказав Володимир Болєщук. – Воскресіння Христове знаменує перемогу добра над злом, світла над темрявою. Тож ми щиро віримо в силу українського війська, в українську Перемогу і в своїх молитвах просимо про Господню опіку над нашими воїнами світла».