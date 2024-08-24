«Нам пора для України жить!» — Глава УГКЦ привітав українців із Днем Незалежності

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав привітав українців із Днем Незалежності України: “Свято свободи — це насамперед свято сили, міці, волі, величі українського духа”, — зазначив Отець і Глава УГКЦ.

Предстоятель наголосив, що свобода — це найперше духовне поняття, духовне дійство. А тому цього дня серце кожної віруючої людини має звертатися в молитві до Господа Бога з подякою за дар незалежності, а також згадати всіх, хто протягом століть боровся і віддав життя за нашу вільну Державу.

Особливе місце у привітанні Блаженнішого Святослава зайняли слова підтримки та молитви за сучасних героїв, які сьогодні боронять Україну на фронті: «Ми молимося за наших захисників, які сьогодні, під час цієї жорстокої війни, віддають своє життя за нашу Батьківщину. Ми молимося за всіх загиблих синів і дочок України, які віддали своє життя в цій нерівній борні».

Глава УГКЦ наголосив на необхідності продовження боротьби за свободу і незалежність, а також закликав українців до єдності та впевненості в перемозі, нагадавши слова Івана Франка: «Нам пора для України жить».

«З Днем Свободи і Незалежності тебе, великий, могутній, вільний український народе!» — привітав українців Блаженніший Святослав.

Департамент інформації УГКЦ