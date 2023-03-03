“Накрили” банду наркоторговців, яка діяла в колонії на Тернопільщині. ФОТО

На Тернопільщині 47-річному організатору і його трьом спільникам повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області спільно зі слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, припинили протиправну діяльність групи осіб в установі виконання покарань, повідомляє “За Збручем”.

Встановлено, що організатор, який був затриманий працівниками поліції у 2022 році за вимагання, налагодив наркобізнес і залучив спільників для реалізації задуманого. Для цього чоловік визначив серед утриманців довірену особу, яка відповідала за постачання наркотиків у спецустанову та контролювала «роботу» інших учасників злочинної групи. Спільники «на волі» збирали метадон в осіб, які знаходяться на замісній терапії, ховали їх у предмети побуту та відправляли поштою в колонію. Якщо наркозалежні не хотіли віддавати психотропи, довірена особа організатора погрожувала їм авторитетом лідера наркобізнесу.

Кошти, отримані від збуту наркотиків, акумулювалися на банківських картках. При цьому частина грошей ішла на поповнення так званого злодійського «общака».

1 березня поліцейські затримали двох учасників угруповання та провели ряд обшуків за місцями утримання та проживання фігурантів. У ході санкціонованих обшуків вилучили «чорнові» записи, телефони, наркотики та психотропи.

Наразі організатору повідомлено підозру за ч. 2 ст. 255-1 (Встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Також йому та трьом спільникам оголошено підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Фігурантам, які перебували на волі, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 107 тисяч гривень.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури та за участі працівників оперативної групи виправної установи.