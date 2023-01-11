Найвища захворюваність на COVID-19 у Тернопільському районі

Про це повідомляє Державна установа «Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України».
За весь час пандемії у Тернопільській області захворіло понад 163 тисячі осіб, серед них – 2 469 летальних випадків.
Найбільше випадків захворювання підтверджено у Тернопільському районі 97 591 (96 081 одужало, 1 431 летальних), слідом йдуть Чортківський – 47 175 (46 441 одужало, 719 летальних) і Кременецький 18 369 (18 026 одужало, 316 летальних) райони.
Кременецький район (1 особа – Почаївська міська ОТГ), Тернопільський район (7 осіб: (1) Іванівська сільська ОТГ, (1) Теребовлянська міська ОТГ, (5) Тернопільська міська ОТГ).