Найтемніша ніч – перед контрнаступом

Слова ненависті й презирства важко підшуковувати – чомусь словниковий запас не обріс такою експресією. Але вони є в нашій мові – з таким сусідом українці століттями набиралися їді.

Влучніше за класика не скажеш:

«Рашистська гидь, тремти! Я розвертаюсь! Тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу».

Звісно, у Тичини звучало не «рашистська», а «фашистська». Але сучасні українці змінили лише одну літеру, і Тичина зазвучав по-новому. «Гидь» – саме те слово, яке відображає сутність ворога.

Ця гидь упродовж травня не дає нашим людям, а надто – киянам, виспатися. Тривога за тривогою, ракети за ракетами, шахеди за шахедами… Над головами гримить, у небі – справжні зоряні війни.

Від уламків палахкотять багатоповерхівки, авто. Гинуть, калічаться люди. Столице, тримайся.

Ворог прагне нас виснажити, психологічно зламати і примусити до миру-поразки. Миру китайського, бразилійського, папського, орбанського – суть яких одна: Україна стає на коліна, складає зброю і віддає окуповані ворогом території. Не бувати цьому.

Нещодавно натрапила на інтерв’ю Гордона з екс-президентом Віктором Ющенком. На запитання «Як ви ставитеся до нинішнього Президента?» Ющенко висловив шану – на Зеленського випала важка ноша, і те, що Україна на перших шпальтах, те, що практично щодня київська влада вирішує проблеми на міжнародному рівні, й ця безконечна військова допомога з усіх куточків – це результат титанічної роботи.

Це визнання заспокоїло душу і розум, бо у проукраїнській позиції Ющенка не сумніваються навіть найзапекліші скептики. Нас не зрадять…

Що буде далі?

За останніми зведеннями Генштабу, вірогідність обстрілу ракетами, шахедами залишається дуже високою. Нам треба бути насторожі вдень і вночі. Якщо раніше ворог вдавався до нічних атак, то 29 травня Київ зазнав денного обстрілу. Моторошно дивитися на відео, як школярі під звуки вибухів біжать в укриття. Це – нова реальність.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі ВВС Україна пояснив те, що відбувається, так: росіяни пристосовуються до умови війни і шукають нові можливості. У росіян з’явилося більше шахедів, тому їх більше і використовують.

«У військовій справі головне ввести ворога в оману, змусити повірити у щось. росія здійснювала серйозний удар дронами і крилатими ракетами по Київщині цієї ночі. А нашим установкам ППО треба було перезарядитися і переміститися. Росіяни могли розраховувати, що після нічного удару ми будемо ще неготові, а вони могли застати нас зненацька. Добре, що не застали».

Хоча влада звітує, що збивають майже усі ракети та шахеди, є дуже болісні влучання. У неділю зранку влучило у військовий об’єкт біля Житомира, після якого лунали потужні вибухи, у десятків будинків вибиті вікна. Експерти припускають – там знищили запаси боєприпасів.

29 травня було влучання в аеродром на Хмельниччині – там влада визнала знищення 5 літаків, злітної смуги та боєкомплекту. Головна ціль росіян зараз – військові об’єкти перед українським наступом.

Експерт з питань ППО Ігор Романенко вважає, що стратегія росіян останніми тижнями продиктована тим, що вони дуже нервують перед початком українського наступу:

«Вони націлюють усі можливості, щоб упереджувати наш наступ та послаблювати наш потенціал. Звісно, наша влада показує руйнування інфраструктури та втрати цивільних, але ж росіяни перш за все б’ють по військових об’єктах, щоб послабити потенціал ЗСУ».

Він каже, що ЗСУ зараз активно працюють по російських пунктах управління, вузлах зв’язку, шляхах забезпечення і складах. Росіяни намагаються робити те ж саме.

Ворог постійно шукає нові можливості, нову тактику. Звідси і стратегія запускати шахеди вночі – їх складно збивати мобільним групам з дешевими засобами ураження. А тому по них працюють дорогі ракети великих систем ППО.

Провідний науковий співробітник національного авіаційного університету Валерій Романенко, який спеціалізується на ракетах та системах ППО, вважає головною ціллю активізації росіян саме виснаження української протиповітряної оборони. У тому числі перед контрнаступом.

Він нагадує, що у зливах американських спецслужб була інформація, що у травні Україна почне відчувати брак зенітних ракет до радянських та західних систем ППО.

«Тому росіяни відчули шанс максимально швидко виснажити нашу систему ППО, щоб після цього могти бити дешевшими засобами, порівняно з дорогими крилатими ракетами. Є одна з думок, що це виснаження іде на фоні підготовки нашого контрнаступу – це послабить наші можливості, – каже Валерій Романенко. – Вони можуть розраховувати, що хоч один з десяти влучить, але не це головне. Вартість шахеду становить близько 20 тисяч доларів. А вартість ракети починається від 200-300 тисяч доларів. 30 шахедів запускають, по них вночі спрацьовують 20-30 ракет. Вони у великому виграші, навіть якщо ми все збиваємо».

А от балістичні ракети все одно коли збивати – вдень чи вночі, там виключно радіолокаційне наведення у практично автоматичному режимі. Тому, як кажуть експерти, яких цитує видання ВВС Україна, росіянам все одно, коли ними бити.

Попри надії, що ракетний запас агресора вичерпується, травневий перебіг подій цього, на жаль, не демонструє. Стосовно шахедів – Іран, хоч і заперечує це, постачає дрони у великій кількості. Тим більше, має прямий маршрут до країни-агресора – через Каспійське море.

Наші не залишаються у боргу – «бавовна» гримить на тимчасово окупованих територіях, знищуючи ворога та боєприпаси. Більше того, в ніч на 30 травня два безпілотники атакували… москву.

Бахмут… Боляче дивитися, як російські пропагандисти скалять зуби: «Артьомовск – наш», а Пушилін чіпляє посеред руїн прапор днр. В останні дні там лише поодинокі бої. Але наші є таки – на південно-західній околиці.

Поразка? Почекаймо з висновками. Як зазначає видання The Wall Street Journal, росія зайшла в глухий кут у Бахмуті та скоро його втратить. Українські захисники працюють над тактичним оточенням загарбників у місті.

«Наша мета полягає в тому, щоб тактично оточити Бахмут», – сказав командир взводу 3-ї штурмової бригади України, яка веде контратаку на південь від міста.

Видання констатує, що десятимісячний штурм Бахмута призвів до тотального виснаження окупантів та позбавив їх шансів просунутися вперед.

Лише за одну добу в Україні ліквідували 410 російських окупантів. Загалом втрати росії від початку повномасштабного вторгнення наближаються до 208 тисяч військових.

Для успішного контрнаступу потрібні літаки-винищувачі та далекобійна зброя. Багато залежить від того, як швидко реагуватимуть на наші потреби союзники.

Нещодавно міністр оборони Рєзніков розповів, якими влучними (100 відсотків влучань) є далекобійні ракети Storm Shadow, які передала нам Велика Британія.

Від США очікуємо ATACMS. У понеділок на запитання журналістів щодо можливої передачі Україні цих далекобійних ракет Байден відповів, що ця тема «все ще в грі», маючи на увазі, що питання продовжують розглядати.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитися занадто мало у запасах американської армії.

Про авіаційну коаліцію сучасних винищувачів Україна веде перемовини з багатьма країнами. Йдеться про винищувачі F-16 та про посилення нашої ППО.

Коли ж контрнаступ?

У понеділок Президент провів засідання Ставки Головнокомандувача, на якому були ухвалені рішення щодо термінів руху українських військ. У вечірньому відеозверненні він сказав: