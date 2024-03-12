Найстарша жителька Тернопільщина відмітила 106-річчя

Днями, жителька села Лосятин, Почаївської ОТГ, що на Тернопільщині Євдокія Харчук відсвяткувала 106-річний ювілей.

Офіційно жінка є найстаршою жителькою Тернопільської області. Про це повідомляє Укрінформ.

“Євдокія Харчук – найстарша жителька Тернопільської області”, – повідомили кореспонденту Укрінформу у Тернопільській ОВА.

Довгожителька виховала 4 доньок, одна з них уже померла, має 10 онуків, 17 правнуків і 5 праправнуків.

“Мама з раннього віку дуже багато працювала. Вона розповідала, коли їй було 8 років, ходила у поле жати пшеницю, працювала на кухні у панів. Коли подорослішала доглядала тварин на фермі, обробляла поля у колгоспі. Мала велике господарство вдома. Мабуть, ця її працьовитість і активність одна із запорук довгого життя, а ще генетика, адже дідусь мами помер у віці 102 роки”, – розповідає донька пані Євдокії Надія Попик.

Серед улюблених страв довгожительки – борщ, вареники, деруни, молочні продукти.

“Вранці мама завжди п’є каву і булочку з вершковим маслом. А ще дуже любить молочні продукти”, – каже Надія Попик.

Доньки розповідають, що у довгожительки і в 106 років світла пам’ять, вона цікавиться життям онуків і правнуків, все пам’ятає і дає настанови донькам.