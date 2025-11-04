04.11.2025 18:34

У найближчі декілька днів синоптики на Тернопільщині прогнозують суху і теплу погоду

04.11.2025

Ірина Нова

Тернопільщина, Новини, Оперативно

З 5 по 7 листопада у Тернопільській області синоптики прогнозують теплу та суху погоду.

Про це повідомили у обласному гідромецентрі.

Впродовж наступної доби теренами Рівненщини пройде холодний атмосферний розділ з помірними та невеликими дощами. Надалі, до кінця тижня, погоду визначатиме поле підвищеного тиску.

Очікується помірно тепла та без опадів погода.

У середу, 5 листопада, буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно – східний, 5 – 10 м/с. Температура по області вночі 2 – 7° тепла, вдень 8 – 13° тепла. Температура 🌡 по місту вночі 3 – 5° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

6 – 7 листопада: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно – східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° тепла, вдень 8 – 13° тепла.

 

