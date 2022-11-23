Найбільші пожирачі електроенергії у вашому домі: як заощаджувати (інфоргафіка)

В Україні проблеми з електроенергією через масові ракетні обстріли. Тернополяни та жителі області повідомляють про відключення світла в їх будинках.

Всіх українців просять по можливості відмовитися від використання енергозатратних приборів, які перевантажують мережу, особливо в період з 18:00.

Дивіться, які побутові прилади у вашій квартирі чи будинку «тягнуть» найбільше електроенергії та що радять фахівці, пише “20 хвилин”.

Як повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, за ніч у області відновили електропостачання у 137 населених пунктах. Без світла залишаються ще 54.

Однак жителів області просять максимально зменшити енерговитрати. Особливо у вечірній період, коли навантаження на мережі максимальне.

Що «тягне» найбільше енергії

Ми розробили інфографіку за даними Міністерства енергетики України з приблизними витратами електроенергії побутових приладів та обладнання у квартирах.

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Найбільш енергозатратна електрична плитка. Також багато потребує електрична тепла підлога. Найменше енергії витрачає холодильник, посудомийна машина та мікрохвильовка.

Внаслідок масованих ракетних обстрілів 10 жовтня, Тернопільська область втратила деякі джерела живлення. Близько трьохсот населених пунктів області були знеструмлені. Зі слів заступника головного інженера з високовольтних мереж «Тернопільобленерго» Андрія Лещука, відбулася втрата живлення саме на основній підстанції з напругою 330 кіловольт –Тернопільська.

У нас електричні мережі та їх елементи не пошкоджені, але через те, що наша основна підстанція живиться від мереж Хмельниччини та Івано-Франківщини, то є перепади. Відповідно ми здійснили заходи по перезаживленню споживачів, які отримували електроенергію від підстанції 330 кіловольт Тернопільська. Зараз світло у їхні домівки надходить завдяки іншим джерелам живлення по повітряих лініях напругою 110 кіловольт, – наголошує пан Андрій.

Наразі готують графік подачі електроенергії, який опублікують згодом.

Як заощаджувати

Для того щоб економити гроші на витратах за електроенергію – можна перейти на багатозонний облік та рахувати витрати струму за різними тарифами протягом доби.

Наразі багатозонним обліком електроенергії користуються понад 31 000 жителів Тернопільщини, з них двозонним – 30 964. Вони економлять на щомісячних витратах за комунальні послуги. Адже при двозонному обліку нічний тариф на 50% менший порівняно з денним. При тризонному обліку нічна енергія може бути 2,5 рази дешевшою за денну.

– Такий лічильник рахує не лише обсяг використаної електроенергії, а й час споживання. Наприклад, для двозонного тарифу вартість електроенергії, спожитої у певний проміжок часу, множиться на спеціальний понижуючий коефіцієнт. Таким чином, людей стимулюють споживати електроенергію саме в цей час, – розповідає заступник комерційного директора «Тернопільобленерго» Андрій Курило.

Для тих, хто обирає двозонний тариф, то використана електроенергія рахуватиметься так:

з 23-ї години до сьомої години ранку – 0,5 тарифу;

з сьомої години ранку до 23-ї години – повний тариф.

Для тих, хто обирає тризонний тариф, то у цьому випадку система трохи інша: