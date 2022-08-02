Профілактика незаконного обігу наркотиків, виявлення та знищення посівів снодійного маку та конопель, запобігання торгівлі ними – основна мета спецоперації під умовною назвою «Мак», яка триває на Тернопільщині. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Тернопільської області.

Із початку проведення операції правоохоронці провели чимало обшуків, вилучили 11245 рослин маку та 1537 – конопель По 14 провадженнях правоохоронці оголосили підозри.

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Найбільшу кількість даних злочинів зареєстрували в Кременецькому районі (21), Бережанському (14) та в Зборівському (11).

Поліцейські також виявили та вилучили найбільшу кількість рослин маку в Кременецькому районі – 4178 та в Бережанському – 3345.

Впродовж доби 1 серпня бережанські правоохоронці вилучили в трьох мешканців 808 рослин снодійного маку, які ті вирощували на території своїх господарств.