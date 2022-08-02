Профілактика незаконного обігу наркотиків, виявлення та знищення посівів снодійного маку та конопель, запобігання торгівлі ними – основна мета спецоперації під умовною назвою «Мак», яка триває на Тернопільщині. Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Тернопільської області.
Із початку проведення операції правоохоронці провели чимало обшуків, вилучили 11245 рослин маку та 1537 – конопель По 14 провадженнях правоохоронці оголосили підозри.
Найбільшу кількість даних злочинів зареєстрували в Кременецькому районі (21), Бережанському (14) та в Зборівському (11).
Поліцейські також виявили та вилучили найбільшу кількість рослин маку в Кременецькому районі – 4178 та в Бережанському – 3345.
Впродовж доби 1 серпня бережанські правоохоронці вилучили в трьох мешканців 808 рослин снодійного маку, які ті вирощували на території своїх господарств.
Поліцейські наголошують, що за вчинення даного роду злочину передбачена кримінальна відповідальність. Санкція може передбачати сплату чималої суми, арешт чи обмеження волі на певний строк, – йдеться в повідомленні.