У 2025 році українці все частіше замислюються над тим, які поверхи у будинку найбезпечніші. Питання безпеки стало ширшим і тепер включає як технічний стан будівлі, так і зовнішні фактори, що впливають на комфорт і ризики проживання. Серед важливих складових безпеки сьогодні особливо оцінюється якість покрівлі, адже сучасна мяка покрівля забезпечує кращий захист від погодних умов та вібраційних навантажень. Водночас у 2025 році українці змушені враховувати і додаткові реалії, пов’язані з періодичними повітряними тривогами чи наслідками ударних хвиль.
Безпечність поверху формується сукупністю експлуатаційних та умовних критеріїв. До них належать технічний стан будинку, близькість до евакуаційних виходів, ризики затоплення, можливість швидко дістатися укриття та навіть рівень вуличного шуму.
Основними критеріями, що визначають оптимальний поверх, є:
У модернізованих будинках усе більше уваги приділяють гідроізоляційним системам, оскільки вони мінімізують ризики протікань. Широко використовується для цього руберойд для гідроізоляції, який забезпечує стабільність міжповерхових конструкцій.
Сучасні експерти сходяться на думці, що немає «ідеального» поверху, адже вибір залежить від пріоритетів людини. Проте є певні особливості різної висоти, які допомагають прийняти зважене рішення.
1–2 поверхи мають такі переваги:
Але у них такі недоліки:
3–7 – найбезпечніші поверхи в будинку, бо мають такі плюси:
Верхні поверхи 8 і вище мають гарний панорамний вигляд і тишу, але у них більше недоліків з практичної точки зору:
Їх можна виділити кілька:
У 2025 році оптимальними вважаються середні поверхи – від 3 до 7, оскільки вони поєднують комфорт, доступність та відносну безпеку.