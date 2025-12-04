У 2025 році українці все частіше замислюються над тим, які поверхи у будинку найбезпечніші. Питання безпеки стало ширшим і тепер включає як технічний стан будівлі, так і зовнішні фактори, що впливають на комфорт і ризики проживання. Серед важливих складових безпеки сьогодні особливо оцінюється якість покрівлі, адже сучасна мяка покрівля забезпечує кращий захист від погодних умов та вібраційних навантажень. Водночас у 2025 році українці змушені враховувати і додаткові реалії, пов’язані з періодичними повітряними тривогами чи наслідками ударних хвиль.

Які фактори впливають на безпечність поверху?

Безпечність поверху формується сукупністю експлуатаційних та умовних критеріїв. До них належать технічний стан будинку, близькість до евакуаційних виходів, ризики затоплення, можливість швидко дістатися укриття та навіть рівень вуличного шуму.

Основними критеріями, що визначають оптимальний поверх, є:

Стан комунікацій та перекриттів – ключовий показник для старих і панельних будинків.

Близькість до виходу та укриття – важливо для людей із дітьми та літніх мешканців.

Пожежна безпека – щільність забудови й доступ пожежних підрозділів.

Комфорт і тиша – вищі поверхи зазвичай мають менше дорожнього шуму.

У модернізованих будинках усе більше уваги приділяють гідроізоляційним системам, оскільки вони мінімізують ризики протікань. Широко використовується для цього руберойд для гідроізоляції, який забезпечує стабільність міжповерхових конструкцій.

Які поверхи вважаються найбезпечнішими у 2025 році?

Сучасні експерти сходяться на думці, що немає «ідеального» поверху, адже вибір залежить від пріоритетів людини. Проте є певні особливості різної висоти, які допомагають прийняти зважене рішення.

1–2 поверхи мають такі переваги:

швидка евакуація;

зручний доступ до укриття;

можливість легко пересуватися без ліфта.

Але у них такі недоліки:

підвищений ризик затоплення;

більше шуму з вулиці;

у деяких районах – більша ймовірність пошкодження вікон від зовнішніх впливів.

3–7 – найбезпечніші поверхи в будинку, бо мають такі плюси:

оптимальна висота для пожежної та аварійної служб;

низький ризик затоплення;

менший вплив вуличного шуму;

комфортний рівень доступності до укриття навіть під час коротких сигналів тривоги.

Верхні поверхи 8 і вище мають гарний панорамний вигляд і тишу, але у них більше недоліків з практичної точки зору:

можливі проблеми у випадку пошкоджень покрівлі;

залежність від ліфта;

підвищені ризики при різких погодних явищах.

Рекомендації для вибору поверху у 2025 році

Їх можна виділити кілька:

Враховуйте відстань до укриття та можливість швидко спуститися. Оцінюйте стан покрівлі, особливо якщо плануєте жити на верхніх поверхах. Перевіряйте якість гідроізоляції та комунікацій. Вибирайте поверх, виходячи зі свого способу життя, потреб та стану здоров’я.

У 2025 році оптимальними вважаються середні поверхи – від 3 до 7, оскільки вони поєднують комфорт, доступність та відносну безпеку.