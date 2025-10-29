Нагорода знайшла героя: Герой України Ігор Дикун удостоєний Хреста особливих заслуг

Відомий тернопільський військовослужбовець, Герой України Ігор Дикун, отримав престижну нагороду від Міністерства оборони України — Хрест особливих заслуг. Ця відзнака стала черговим визнанням його героїчних дій у захисті країни.

Ігор Дикун, 31-річний майор Збройних Сил України з 5-ї окремої штурмової бригади, народився в Борщеві на Тернопільщині. У 2022 році він здобув звання Героя України з орденом “Золота Зірка” за подвиг під час оборони Ірпеня: самотужки знищив 11 окупантів, спалив ворожу БМД і зупинив прорив десанту. Його історія надихає тисячі українців як символ незламності та відваги.

«Хрест особливих заслуг» — це відомча заохочувальна відзнака Міноборони, якою нагороджують військовослужбовців та працівників ЗСУ за виняткові заслуги в обороноздатності, порятунку життів та інші ключові досягнення для армії. Нагороду вручили Дикуну за особливий внесок у зміцнення оборонного потенціалу України.

Джерело: група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.