На численні звернення побратимів одного з бойових з’єднань ЗСУ, багаточисельного колективу тернопільських світлотехніків, патріотичної громадськості чи не всієї держави, оприлюднені на сайті Президента України, світлої пам’яті Юрію Гапоненку – колишньому голові товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Ватра» присвоєно почесне звання «Герой України». Як мовиться, нагорода таки знайшла Героя.

Як ми уже повідомляли, минулого року на війні з рашистами у запеклому бою загинув відомий український бізнесмен, банкір і голова товариства з обмеженою відповідальністю «Корпорація «Ватра» Юрій Гапоненко.

Нині йому було б 57. Він був життєрадісною людиною високого злету у різних галузях підприємництва і фінансів. Свого часу неабияких висот досягнув на будівельному поприщі, відтак у банківській сфері. Ділові контакти підтримував з представниками бізнес-еліти України та зарубіжжя.

А протягом двадцяти останніх років його доля була тісно пов’язана з тернопільською «Ватрою», у розвиток економічного потенціалу якої вкладав увесь свій професійних і бізнесовий хист. Саме він здійснив вагомий внесок у витіснення з підприємства російського капіталу.

Напередодні широкомасштабної війни Юрій Андрійович потрапив у страшну дорожньо-транспортну пригоду, після якої уже жодна медична комісія не могла визнати його придатним до військової служби. Та попри все великий життєлюб мріяв про майбутнє, у нього було ще неймовірно багато амбітних планів, але війна різко змінила всі ціннісні орієнтири.

Незважаючи на стан здоров’я, Юрій Андрійович, керуючись невимовною любов’ю до Батьківщини, за власні кошти придбав снайперську гвинтівку і пішов добровольцем на фронт. Там у скромному чині старшого солдата хоробро виконував складну бойову роботу. Водночас фінансово і матеріально допомагав як своєму бойовому з’єднанню, так і військовим побратимам-артилеристам, для яких серед іншого закуповував багі (невеликий легкий автомобіль високої прохідності по бездоріжжю), на котрі встановлюють артилерійські установки.

…Та раптом страшне поранення. Побратими, наскільки це було можливим, швидко забрали бійця з поля бою. Розуміючи складність ситуації, медики відправили Юрія Гапоненка гвинтокрилом до столичної лікарні. На превеликий жаль, травми виявилися несумісними із життям…

Великий патріот, талановитий бізнесмен і креативний управлінець відійшов у вічність, залишивши вічно сумуючими дружину, двоє дітей і багаточисельний колектив ватрівців.

Як зазначив генеральний директор «Ватри» Василь Щиренко, тернопільські світлотехніки нині гідно продовжують справу Героя України Юрія Гапоненка і всіма силами й засобами допомагають українському війську якомога швидше здобути перемогу над рашистським агресором.