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«Нафтогаз України» попередив про складнощі з передачею показань лічильників

08.07.2023

Коваль Інна

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Тернопільщина, Новини

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Як відомо, для коректного нарахувань у платіжках дані про показання лічильників необхідно передавати до 5 числа включно, пише Politeka.net.

Але клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться на те, що зробити це вчасно вдається не завжди. Мовляв, не дозвонишся.

“Рекомендуємо здійснити спробу пізніше, адже з 1-го по-5-те лінії операторів ГРМ можуть отримувати велике навантаження, можливо саме за цією причиною виникають складнощі передачі показань лічильника”, – попередили у «Нафтогазі».

Показники можна передати і в особистому кабінеті на сайті gas.ua, в чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджер Фейсбук; За допомогою голосового меню зателефонувавши до контакт-центру за номерами нашої гарячої лінії та обрати кнопку 2.

Також показання лічильника можна передати за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.

 

Джерело: Politeka.net

Теги: “Нафтогаз України”, фінанси, показники

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