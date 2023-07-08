«Нафтогаз України» попередив про складнощі з передачею показань лічильників

Як відомо, для коректного нарахувань у платіжках дані про показання лічильників необхідно передавати до 5 числа включно, пише Politeka.net.

Але клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться на те, що зробити це вчасно вдається не завжди. Мовляв, не дозвонишся.

“Рекомендуємо здійснити спробу пізніше, адже з 1-го по-5-те лінії операторів ГРМ можуть отримувати велике навантаження, можливо саме за цією причиною виникають складнощі передачі показань лічильника”, – попередили у «Нафтогазі».

Показники можна передати і в особистому кабінеті на сайті gas.ua, в чат-боті GASUA у вайбер, телеграм та месенджер Фейсбук; За допомогою голосового меню зателефонувавши до контакт-центру за номерами нашої гарячої лінії та обрати кнопку 2.

Також показання лічильника можна передати за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.