У Львові та Житомирі планують побудувати ТЕЦ. НАК “Нафтогаз” має намір реалізувати станції, які будуть працювати на біомасі (деревній трісці) та твердому вторинному паливі (RDF).

Про це повідомив “Нафтогаз“.

За даними компанії, ТЕЦ матимуть потужність 90 МВт теплової енергії та 11 МВт електричної. “Нафтогаз” вже переводить ТЕЦ з газу на біопаливо у проєктах, котрі реалізують у Житомирі, Львові, Охтирці.

У Львові можуть завершити будівництво в першому кварталі 2023 року, а в Житомирі в останньому кварталі.

За словами міського голови Житомира Сергія Сухомлина, за рік станція зможе забезпечити виробництво 50 МВт енергії, які генеруватимуться з альтернативних видів палива. У 2015 році обласний центр споживав 93 млн куб м газу, а цього опалювального сезону має бути не більше 45 млн м куб. Місто планує через рік використовувати лише 10% від того, що було у 2015 році.

У Львові нова ТЕЦ стане першою на альтернативному паливі. Воно зможе забезпечувати близько чверті потреб міста у теплі.

У Львівській області планують побудувати нову ТЕЦ у Новояворівську, яка буде на альтернативному паливі. Очікується, що нова станція дозволить економити до 24 млн доларів на рік, які раніше витрачали на газ.

“В першу чергу, економити газ. Це дорогий ресурс. Зекономлені кошти краще витратити на нашу армію, яка потребує підтримки як ніколи”, — заявив голова правління НАК Юрій Вітренко.

Всього “Нафтогаз” має намір побудувати близько 9 біоТЕЦ та біокотелень у 8 регіонах України. Вони матимуть загальну потужність 250 МВт теплової енергії та 52 МВт електричної. У планах компанії стати найбільшим генератором тепла з біомаси до 2027 року. Крім того, вони хочуть забезпечити заміщення близько 2 млрд м куб. природного газу.

Російський цензурний орган “Роскомнагляд” на вимогу Генеральної прокуратури РФ заблокував доступ до музичного сервісу SoundCloud. Причиною для такого рішення стала мовбито “неправдива інформація” про російське вторгнення, яке Москва називає “спеціальною воєнною операцією”.