Нафтогаз надав роз’яснення через дивні платіжки за газ

Газопостачальна компанія Нафтогаз Україні прокоментувала ситуацію, коли у платіжках за газ не враховано ті показники лічильника, які були передані споживачами. Громадяни часом отримують дивні платіжки за газ із некоректним нарахуванням.

У соцмережі Фейсбук пресслужба Нафтогазу відповіла на скаргу клієнтки. Споживачка зазначила, що їй доведеться сплатити за блакитне паливо вдвічі більше через те, що компанія “не подивилась передані нею показники”.

“За минулий місяць передала показники лічильника, вони не подивилися, передали свої показники, тепер треба платити вдвічі більше”, – зазначила стурбована громадянка.

Газопостачальна компанія Нафтогаз Україні прокоментувала ситуацію, коли у платіжках за газ не враховано ті показники лічильника, які були передані споживачами. Громадяни часом отримують дивні платіжки за газ із некоректним нарахуванням.

У соцмережі Фейсбук пресслужба Нафтогазу відповіла на скаргу клієнтки. Споживачка зазначила, що їй доведеться сплатити за блакитне паливо вдвічі більше через те, що компанія “не подивилась передані нею показники”.

“За минулий місяць передала показники лічильника, вони не подивилися, передали свої показники, тепер треба платити вдвічі більше”, – зазначила стурбована громадянка.

Нафтогаз надав роз’яснення, що квитанція була сформована на основі даних, які передані до облгазу. Відповідно, оператор ГРМ вніс до інформаційної системи ВДТСУ об’єми споживання, на які і було “виставлено” рахунок.

“Дані на платформу зі свого боку завантажує оператор ГРС (облгаз). З питаннями щодо коректності обсягів споживання слід звертатися саме до оператора ГРС”, – зазначив Нафтогаз.

Варто зазначити, що споживачі передають показники лічильника з 1 по 5 число кожного місяця до облгазів (вони ж оператори газорозподільчих мереж).

Способів передати показники лічильника є декілька. Зокрема, на вебсторінці облгазу, через чатботи або контакт-центр. Також можна передати показники лічильника через SMS. Потім на основі цих показників і відбувається формування нових платіжок.

Наразі нові рахунки за листопад вже сформовано і до 20 грудня є змога їх оплатити, скориставшись онлайн-сервісами газопостачальної компанії. А паперові платіжки Укрпошта доставить після 25 числа.

Зазначимо, якщо споживач сплачуватиме за газ до 15 числа кожного місяця, тоді він отримає знижку в 1% на блакитне паливо.

Наприклад, з 1 по 5 січня 2023 року споживачі повинні будуть надіслати показники лічильника. Опісля на основі цих даних будуть сформовані платіжки за грудень. І ті громадяни, які до 15 січня 2023 року оплатять рахунок, отримають знижку 1% при оплаті за наступний місяць.