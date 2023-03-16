Надія Білик у Центральній міській бібліотеці Тернополя презентувала «Спогади про Богдана Лепкого»

Нещодавно у Центральній міській бібліотеці Тернополя відбулася презентація книги кандидата історичних наук, лавреатки Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких Надії Білик «Спогади про Богдана Лепкого».

До видання, котре приурочене 150-річчю від дня народження письменника, увійшли спогади про Б. Лепкого його сучасників, більшість із них опубліковано в Україні вперше.

Своїми роздумами про творчість Богдана Лепкого та презентовану книгу поділилися професор, доктор політичних наук, учасник російсько-української війни Микола Лазарович, в. о. директора музею Б. Лепкого у м. Бережани Наталія Стрілець.

Чуттєво звучав вірш Б. Лепкого «У храмі святого Юра» у виконанні студентки ТНПУ ім. В. Гнатюка Мар’яни Бурденюк. Музичний супровід забезпечили ліцеїсти Тернопільського ліцей №21-спеціалізованої мистецької школи ім. І. Герети (викладач Олена Гаврилюк). На завершення зустрічі бажаючі отримали книгу з автографом авторки.

Видання побачило світ завдяки фінансовому сприянню Канадського інституту українських студій Альбертського університету. Тираж книжки – 100 примірників.