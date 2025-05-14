Нацполіція ліквідовує наркоосередки у 15 регіонах України: обшуки провели і на Тернопільщині

Поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали психотропні речовини альфа-PVP, амфетамін та мефедрон у всі регіони держави.

Станом на 17:30 поліцейські Департаменту боротьби з наркозлочинністю та слідчі Нацполіції у тісній взаємодії з УБН ГУНП в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Черкаській, Кіровоградській, Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій Київській областей та міста Києва, слідчих Нацполіції у співпраці з Офісом Генпрокурора та СБУ, за силової підтримки спецпризначенців поліції, затримали 66 ділків на чолі з організатором.

Фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали заборонені до обігу речовини.

Щомісячно спільники виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували «споживачів» із різних областей України. За цінами «чорного» ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 мільйонів гривень. За результатами проведення слідчих дій ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією.

Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

66 осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Джерело: Нацполіція України