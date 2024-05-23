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Національний парк на Тернопільщині оштрафували через незаконну порубку дерев

23.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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З національного парку  “Кременецькі гори”, що на Тернопільщині, стягнуто майже 60 тисяч гривень штрафу за порушення природоохоронного законодавства. 

Факт незаконної порубки беріз був зафіксований на території урочища “Гора Гостра” ще у 2020 році.

“Оскільки користувачем даної земельної ділянки є НПП “Кременецькі гори”, який не забезпечив охорону та захист лісових насаджень природно-заповідного фонду, прокуратура в інтересах держави подала позов до суду, який задоволено. Відповідач рішення оскаржив, проте Західний апеляційний господарський суд відмовив йому у задоволенні скарги”, – повідомили у Державній екологічній інспекції Тернопільщини.

Рішення набрало законної сили, тому з нацпарку стягнули до бюджету 57 476 грн шкоди.

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Теги: Тернопільщина, суд, заповідник, "Кременецькі гори"

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