Національний банк присвятив пам’ятні монети Івану Марчуку і пльонтанізму

Напередодні Дня Незалежності України в Музеї історії міста Києва відбулася презентація нових пам’ятних монет “Пльонтанізм” (Іван Марчук), присвячених унікальній техніці живопису геніального українського художника сучасності, нашого земляка Івана Марчука.

Презентував нові монети Голова Національного банку Андрій Пишний. Участь у презентації також взяли генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Марчук та його донька – народна артистка України Богдана Півненко. Захід відбувся в межах персональної виставки видатного українського митця “Іван Марчук. Космічна містерія життя”, що триває у Києві.

“Кожен свідомий українець розуміє, чому особливо зараз, під час повномасштабної війни, важливо оберігати мистецтво та культурну спадщину України. Творчість Івана Марчука, без сумніву, яскравий художній феномен, що здобув міжнародне визнання. Монети, присвячені його візіонерській творчості, – знак нашої вдячності та глибокої пошани до маестро і ще одна можливість зберегти творчий доробок сучасного українського митця на площині українських грошей, щоб ним могли насолодитися майбутні покоління України та світу”, – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

“Все своє життя я шукав свій стиль, не хотів іти звичним шляхом. Прагнув сказати нове слово. Був під забороною у радянські часи. Але постійно творив, не шкодував себе. Бо життя коротке, а мистецтво – вічне. Не бійтеся шукати своє, досліджувати, творіть, мрійте”, – сказав Іван Марчук.

Для дизайну пам’ятних монет “Пльонтанізм” (Іван Марчук) використано фрагмент картини “Пробудження”, створеної українським митцем у 1992 році.

Мотивом дизайну аверсу срібної монети стало коло, що асоціативно нагадує сонце як символ джерела життя, енергії та розвитку. Аверс монети з нейзильберу повторює загальну стилізовану композицію аверсу срібної монети.

На реверсі обох монет зображено образ дівчини з блакитно-жовтою стрічкою на голові. Вона стоїть на тлі квітучого безмежжя рідних просторів, символізуючи пробудження України.

Обидві пам’ятні монети оздоблені кольоровим друком (тамподрук) та патинуванням.

Придбати пам’ятні монети “Пльонтанізм” (Іван Марчук) з нейзильберу можна з 26 серпня 2024 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 30 тис. шт. пам’ятних монет.

Пам’ятна монета 10—гривнева зі срібла та 5-гривнева з нейзильберу “Пльонтанізм” (Іван Марчук) – продовження серії “Українська спадщина”.