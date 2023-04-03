«Націоналістка, яка керує каральними операціями»: тернополянка Марія Чашка стала героїнею російської пропаганди (відео)

У рф змонтували цілий фільм про «страшну націоналістку», яка «керує каральними операціями». «Колишня вчителька, що стала вбивцею» – так Марію Чашку називають російські пропагандисти.

Жінка розповідає, дуже довго сміялася, коли переглянула сюжет про себе.

Вони підняли там відео моєї участі у війні у 2015-2016 роках, про які я або забула, або не знала, що вони є. Це ж треба було залучити стільки ресурсу, людей, грошей, часу на те, щоб полякати кого? Своїх співгромадян? Українськими жінками? Якщо їм це трак страшно, то це означає, що ми справді непереможні, – каже Марія Чашка.

Пані Марія – директор Тернопільського ВПУ ресторанного сервісу і торгівлі. Вона захищала Україну в 2015-2016 роках. Тож коли почалося повномасштабне вторгнення, не вагаючись знову поїхала на війну.

Починаючи з такого суто материнського бажання захистити дітей – своїх дітей, інших дітей, своїх учнів, своїх студентів. Коли бачиш усіх тих маленьких українців, які бігають на сході і дивляться великим очима повними сліз, виникає велике бажання захистити всіх дітей. Це таке, напевно, жіноче і материнське. Це те, що додає сміливості. Це те, що додає духу. Ну і, звичайно, розуміння того, що це навіть не війна за територію. Це війна за існування нашої нації. Усвідомлення цього дає можливість і дає силу переборювати страх, – наголошує Марія Чашка.

Марія Чашка розповідає, про славетний націоналістичний підрозділ «Карпатська січ» пропагандисти монтують страшні сюжети регулярно. І це дуже допомагало в боях. Як? – дивіться у відео.