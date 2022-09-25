Шахраї користуються скрутним становищем українців під час війни і продовжують пропонувати фейкові виплати. Цього разу йдеться про начебто соціальну допомогу від Національного банку України.

За даними НБУ, у соцмережах з’являються повідомлення, в яких шахраї стверджують, що Національний банк України нібито проводить благодійну акцію разом із фондом «Твоя опора» – всім українцям виплачується «соціально-індивідуальна виплата».

Для заповнення заявки на виплату такої допомоги зловмисники пропонують перейти в шахрайський чат-бот.

«Наголошуємо, що Національний банк не здійснює жодних соціальних виплат, – йдеться в повідомленні Нацбанку. – Нині НБУ проводить благодійну акцію зі збору коштів для допомоги ЗСУ . Але вона не передбачає здійснення виплат. Усі кошти, що надходять на спецрахунки НБУ на допомогу ЗСУ, перераховуються на потреби військових. Кошти, що надходять на спецрахунок на гуманітарні потреби, отримує та розпоряджається Міністерство соціальної політики України».

Як за подібними схемами шахраї можуть привласнити чужі гроші

На шахрайських сайтах, чат-ботах зловмисники можуть пропонувати надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж для оформлення допомоги, в результаті дані платіжної картки можуть будуть скомпрометовані.

Також під приводом оформлення виплати шахраї можуть просити повідомити секретну інформацію:

пін-код до картки;

тризначний номер на звороті картки;

термін дії картки тощо.

Як уникнути шахрайства

Користуйтеся інформацією тільки з офіційних джерел.

Усю офіційну інформацію НБУ публікує на своєму сайті: https://bank.gov.ua або у власних соцмережах.

Також інформацію про всі види легальної фінансової допомоги, яку можуть отримати наші громадяни, можна переглянути на порталі: https://aid.edopomoga.gov.ua.

Не переходьте за неперевіреними посиланнями.

Якщо все ж необхідно перейти на сайт організації, адресу якої ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Перевіряйте правильність назви сайтів , на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів.

, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі, за винятком одного чи кількох символів. Не вводьте реквізити платіжних картокна незнайомих та підозрілих веб-сайтах.

Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно заблокуйте картку через інтернет-банкінг або зателефонуйте до банку за номером, зазначеним на звороті картки.

Нікому не повідомляйте пін-код до картки, три цифри на звороті картки, коди (одноразові паролі) банків та мобільних операторів.

«Пам’ятайте, що передавання своїх персональних чи фінансових даних невідомим особам ставить під загрозу ваші рахунки та грошові кошти на них», – наголошують у Нацбанку.