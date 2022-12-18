На зупинках Тернополя вивісили нові графіки руху громадського транспорту: чи дотримуються їх перевізники?

На зупинках громадського транспорту вже з’явився новий розклад громадського транспорту. Його не оновлювали кілька років. Він був давно застарілий. Однак тепер міська влада оновила інформацію про рух транспорту на зупинках.

Журналісти “20 хвилин” перевірили, як насправді курсує громадський транспорт. Чи актуальна інформація у графіках?

Інформація про рух громадського транспорту на зупинках повинна бути обов’язково. Згідно з наказом Державного комітету України по житлово–комунальному господарству «Про затвердження правил розміщення та обладнання зупинок міського електро та автомобільного транспорту», на зупинках міського транспорту повинна бути розміщена маршрутна інформація.

Однак чимало тернополян скаржились на те, що інформація про графік руху на зупинках громадського транспорту не актуальна. Її не оновлювали кілька років. Деякі зупинки були з давно застарілими графіками. Ми неодноразово перевіряли, як на справді рухається громадський транспорт.

Врешті, міська рада вирішила, що таки варто оновити розклад руху на зупинках. Однак чи актуальний він? Чи можна довіряти йому та як насправді курсують автобуси та тролейбуси? Ми вирішили це перевірити.

Як повідомили у міськраді, загалом у місті є 237 діючих зупинок міського громадського транспорту. Їх кількість збільшується через оптимізацію маршрутної мережі. Так ще у вересні їх було 229.

Всього 19 з них обладнані інформаційними моніторами, де можна бачити, який найближчий автобус чи тролейбус прибуде. Тож актуальні графіки потрібні, щоб орієнтуватися, який транспорт та з якою частотою прибуває на зупинку.

Центр

Час перевірки: 9 грудня, 11:53 – 12:16

На зупинці «Центр» на вулиці Руській не було електроенергії, тому інформаційний монітор не працював. Відповідно, ви можете дізнатися, коли прибуде найближчий автобус чи тролейбус за допомогою додатку «Де транспорт». Якщо ж у вас його немає, ви не маєте смартфону або ж у вас погане інтернет–з’єднання – в нагоді мали б стати графіки руху. Тут їх наклеїли на зупинці. Також біля дорожнього знаку зупинки лишився старий розклад руху.

Під час нашого експерименту до нас підійшли двоє пенсіонерів, які запитали, чи не можемо ми подивитися, коли приїде потрібна маршрутка. Тож якщо немає електроенергії, або зупинка просто не обладнана інформаційним монітором – люди можуть лише довіряти графіку.

Тролейбус №10 повинен курсувати найчастіше, відповідно до графіку. Там вказано точний час відправки. Фактично, тролейбус має курсувати кожні 5–10 хвилин. Різниця реальної відправки з тією, що у графіці – 3–5 хвилин.

Автобус №13 мав би курсувати кожні 8–15 хвилин. За двадцять хвилин очікувань проїхало дві маршрутки за цим маршрутом. Тож інформація про рух актуальна.

Автобус №36 теж відправився майже вчасно, о 12:02, на три хвилини пізніше, ніж мало б бути.

Автобус №15 прибув до зупинки двічі за 20 хвилин – як і вказано у розкладі.

Автобус 1А за час нашої перевірки мав би прибути двічі, однак його так і не було у зазначений час.

Автобуса №23 також не прибув у зазначений час.

Автобус №27 приїхав раніше на 7 хвилин.

Тролейбусу №5 також не було, хоча час відправлення у графіку – 11:55.

Вул. Митрополита Шептицького

Час перевірки: 9 грудня 11:07–11:27

На цій зупинці під час нашої перевірки на вулиці Митрополита Шептицького не було електроенергії, тож інформаційний монітор, де можна бачити про час прибуття транспорту, не працював. На зупинці є новий графік громадського транспорту. До цього тут не було розкладу руху транспорту взагалі.

Автобус №20, відповідно до графіку, мав би курсувати в цей час з інтервалом 8–16 хвилин. Загалом автобус цього маршруту прибував на зупинку тричі за 20 хвилин. Вони курсують часто, навіть з меншим інтервалом, ні зазначено.

Тролейбус №1 прибув об 11:12, раніше, ніж вказано у графіку на 4 хвилини.

Автобус №6 також прибув майже хвилина в хвилину – о 11:25. Він забрав пасажирів і рушив далі.

Автобус №13 мав би курсувати кожні 8–13хвилин. Перша прибула об 11:10, друга – об 11:22, як і має бути.

Автобус №22 має чіткі години відправки в графіку. Об 11:13 вона прибула на зупинку, хоча за розкладом в цей час її не мало б бути. Наступна маршрутка цього маршруту прибула маршрутка о 11:21 – відповідно до графіка.

Автобус №36 трохи запізнювався. Він мав би відправлятися об 11:21, але прибув пізніше на 5 хвилин.

Вул. Соломії Крушельницької

Час перевірки: 9 грудня, 11:53 – 12:16

Ця зупинка не обладнана інформаційним монітором. Тут є лише новий роздрукований розклад. Курсує через зупинку чотири автобуси та один тролейбус.

Автобус №19 курсував кожні 10 хвилин, як і вказано у розкладі руху.

Автобус №13 також курсує за розкладом.

Автобус №36 прибув не за розкладом. Відповідно до розкладу відправлення мали б бути об 11:54 та 13:04, однак відправлення було о 12:27.

Залізничний вокзал

Час перевірки: 9 грудня, 12:58 – 13:18.

Зупинка обладнана інтерактивним монітором. Він на час нашого експерименту працював, тож можна побачити про прибуття транспорту. Щоправда, деякий транспорт, який прибував на зупинку, не відображається ні на моніторі ні у додатку «Де транспорт». Зокрема, деякі автобуси на маршруті №14 та 19.

Автобуси №14 курсували з інтервалом 5–10 хвилин, як і зазначено у розкладі.

Тролейбус №3 рухається не за розкладом. Він прибув о 13:03, хоча у графіку вказано найближчі відправки о 8:37, та 16:14.

Тролейбус №9 не прибув у вказаний час. Він мав бути о 13:12.

Автобус №27 рухався відповідно до графіку.