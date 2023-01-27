На замітку тернополянам: 10 хороших мультиків для дітей

У мережі безліч різних видів контенту для дітей, який по-різному впливає на розвиток та виховання підростаючого покоління. Іноді важко обрати щось корисне, особливо зараз – під час вимкнення електроенергії. Адже, усі вони потребують попереднього завантаження.

Пропонуємо батькам добірку мультфільмів, які сприяють розвитку у дітей поняття про справедливість, доброчесність та співчуття.

“Містер Байдужий”

У короткому мультфільмі йдеться про байдужого чоловіка, який ніколи нікому не допомагав, допоки не стався випадок, який усе змінив. Опісля чоловік зрозумів, що допомагати – це приємно.

“Один маленький крок”

Семихвилинний мультфільм розповідає історію дівчинки Луни та її батька. Йдеться про те, як важливо не опускати руки на шляху до мрії, попри всі перепони та зневіру. А також – про відповідальність, наполегливість, упертість, бажання вчитися й важливість батьківської підтримки.

“Яке Різдво без любові?”

Це історія про їжака, на ім’я Генріх, який прийшов до нового класу. Однолітки не спілкуються з ним, бо він має колючки. Напередодні Різдва однокласники дарують йому подарунок, завдяки якому вони зможуть дружити та гратися!

Епізод “Сон” із мультфільму “Гілка оливи”

В однохвилинному мультфільмі йдеться про тваринок-сусідів, які живуть на дереві. Один із них хоче спати, а інший – грати на гітарі. Зрештою, вони домовляються, як буде зручно обом.

Епізод “Холод” із мультфільму “Гілка оливи”

Вигаданим тваринкам-сусідам, які живуть на дереві, дуже холодно взимку. Вони сидять на різних гілках і трусяться. Тоді повз дерево пролітає шматок тканини – й одна з тваринок ловить його… Але ж іншій холодно. Зрештою, вони домовляються, обіймаються і вкриваються тканиною разом.

“Атака на почастунок”

У мультфільмі йдеться про бабусю, у якої склалася значно гірша думка про молодого хлопця, ніж він учинив із нею. Це – про те, що не можна думати про людей погане, не знаючи їх, а також про те, що не варто бути запальними, злими й одразу конфліктувати, адже ситуація може бути іншою, ніж ми уявляємо. Йдеться про стриманість, людяність, розуміння й помірність.

Мультфільм про хлопчика та песика

У мультфільмі йдеться про хлопчика, який нічим не цікавився, окрім відеоігор, поки в нього не з’явився пухнастий друг. Історія розповідає про те, що в нас значно більше схожого, ніж ми думаємо. А ще – про те, що інвалідність не заважає людям дружити та проводити час разом.

“Піп”

Це історія про песика, який хоче стати поводирем для незрячих. Однак, навчання йому важко вдається, він помиляється і провалює іспит. Утім, коли виходить з університету, бачить незрячу людину, яка ненароком зайшла на будівельний майданчик і не може звідти вийти. Піп виводить дівчину звідти. У мультфільмі йдеться про вміння допомагати, пробачати, емпатію, бажання вчитися і йти до своєї мети, і як важливо навчатися не заради оцінок, а заради навичок.

“Рубато”

Мультфільм розповідає про вуличного музиканта й те, як змінюється його життя, коли він зустрічає собаку, який живе на вулиці й над яким постійно знущаються. Це мультик про взаємодопомогу, розуміння, терпимість і неконфліктність.

“Правда чи брехня?”

Вигаданий герой допомагає дітям розібратися, чому треба говорити правду, як робити правильний вибір, чому всі люди часом брешуть і що робити, коли це вже сталося.