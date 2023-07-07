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На залізничному вокзалі у Тернополі обікрали військового

07.07.2023

Коваль Інна

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада

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Зловмисник на залізничному вокзалі в Тернополі викрав у військового наплічник з його особистими речами.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернувся житель Житомира.

Чоловік – військовий і, перебуваючи на залізничному вокзалі, на декілька хвилин залишив у залі очікування свій рюкзак. Коли повернуся – особисті речі зникли.

Оперативно відреагувавши на повідомлення заявника, поліцейські вже за декілька годин у Львові затримали зловмисника. Крадений наплічник, в якому були ліки, одяг та 2000 гривень вилучили.

До вчинення крадіжки виявися причетний житель Коломийського району Івано-Франківської області, 2001 року народження.

Крадія затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу.

Джерело: За Збручем

Теги: Тернопіль, крадіжка

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