На Заліщанщині відбувся благодійний турнір на підтримку ЗСУ

У селі Ворвулинці на Заліщанщині, відбувся благодійний турнір з футболу на підтримку Збройних сил України та присвячений пам’яті Василя Конета та полеглих Героїв села Ворвулинці – Федора Котузяка, Юрія Безкоровайного, Ігоря Ободяка і Володимира Попіль.

За право здобути трофей змагались команди: Ворвулинці, «Ветерани» Ворвулинці, Торське, Угриньківці, Головчинці, Лисівці, Нирків, Устечко та «Ветерани» Солоне.

Під час відкриття турніру племінниця загиблого Героя Ігоря Ободяка – Іванна Штуник привітала футболістів та подякувала командам за участь. Засновник Благодійного фонду «Дух єднання – фундамент перемоги» Ігор Бурак наголосив на важливості підтримки всіма українцями Збройних Сил України. А батько загиблого Героя Василя Конета – Іван Конет сказав, що у цей складний для України час потрібно проводити подібні благодійні турніри, щоби у людей не стиралася пам’ять про синів та дочок України, які віддали за неї своє найцінніше – життя.

За підсумками змагань призову трійку сформували команди з сіл: Устечко, Торське та Ворвулинці.

Також на турнірі були визначені кращі по номінаціях: гравець турніру – Михайло Палагнюк (ФК «Лисівці»), воротар – Роман Бачук (ФК «Торське»), кращий гол турніру – Богдан Малаховський (ФК «Головчинці»); кращий ветеран – Михайло Городенський («Ветерани» Ворвулинці), кращий бомбардир – Ярослав Гурін (ФК «Торске»), кращий арбітр – Мирослав Брик.

Перед нагородженням представник ФК «Дністер» (Заліщики) Микола Навізівський розіграв на аукціоні сувеніри від заліщицького клубу, а виручені кошти, як і всі зібрані командами та вболівальниками підуть на підтримку Збройних Сил України.