На захист творчої спадщини Івана Марчука став інститут національної пам’яті

Свою чітку позицію щодо привласнення права на використання творів всесвітньовідомого художника Івана Марчука іншими особами, зокрема права виключної ліцензії, висловив Український інститут національної пам’яті в особі його керівника Олександра Алфьорова.

“Інститут висловлює свою підтримку українському художнику Івану Марчуку, стосовно ситуації щодо привласнення права на використання всіх його творів іншими особами, зокрема права виключної ліцензії”, – йдеться

Голови інституту.

“Зазначена позиція ґрунтується на тому, що ліцензійний договір підписаний, за словами митця, під впливом введення в оману, на невигідних і непропорційних для автора умовах, що порушують його авторське право. Крім того, роботи Івана Марчука мають загальнонаціональну цінність, оскільки результати його мистецької діяльності становлять невід’ємну частину культурної спадщини України. Привласнення його картин та інших творів є серйозним посяганням на національну культурну спадщину та завдає істотної шкоди авторитету України на державному рівні.

Висловлюємо сподівання, що порушене питання буде розглянуте та вирішене в межах чинного законодавства України, з дотриманням принципів законності, справедливості та верховенства права.

Хочемо додати, що Іван Марчук заявив, що у 2020 році під час підписання договору він був переконаний, що підписує «документ про наміри», і одразу просив визнати його недійсним. Через кілька років він дізнався, що інші особи представляються власниками прав на його роботи та використовують їх без його згоди. У липні 2025 року Марчук подав позов до суду з вимогою визнати договір недійсним і повернути авторське право, наголошуючи, що йдеться не лише про його особисті інтереси, а й про захист культурної спадщини України.

Інститут засвідчує свою повагу Іванові Марчуку – всесвітньо визнаному митцеві, чия творча спадщина має вагому культурну та суспільну цінність і є компонентою історичної пам’яті Українського народу”.