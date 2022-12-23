На заході України 15% людей святкуватимуть Різдво 25 грудня, а 56% – 7 січня (інфографіка)

Найбільше прихильників ідеї перенесення Різдва серед мешканців заходу і Києва: більше половини підтримують цю ідею. На Заході України цього року 15% жителів вирішили святкувати Різдво 25 грудня, 56 – 7 січня, а 24% обрали подвійну дату і 25 грудня, і 7 січня.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи “Рейтинг”. Опитування провели 20-21 листопада, пише ПІК.

“За останній рік дещо зросла кількість тих, хто святкує Різдво лише 25 грудня (з 4% до 11%), та тих, хто відзначає його в обидві дати (з 18% до 25%). Більше половини (55%) будуть святкувати Різдво 7 січня (у 2021 – 71%). 8% взагалі не святкують Різдво (найбільше таких серед молоді, мешканців півдня та столиці)”, – йдеться у повідомленні.

Частіше про подвійне святкування Різдва, або ж святкування лише 25 грудня говорили мешканці заходу, Києва, молодші опитані та греко-католики.

Також за рік значно побільшало тих, хто підтримує ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня: з 26% до 44%. Проти такої ідеї – 31% (у 2021 – 58%). Ще 23% зазначили, що їм байдуже це питання і 2% – не змогли відповісти. До слова, у дослідженні взяли участь тисяча респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.