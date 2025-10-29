На ювілейній ноті: З днем народження, газето «Свобода»!

Як ми вже повідомляли у минулому числі газети, наша і ваша «Свобода» зустрічає у ці осінні дні гарний ювілей – 35 років з часу заснування. 26 жовтня 1990 р. у світ вийшов перший номер газети, яка спочатку мала назву «Відродження», а опісля колектив перейменував її у «Свободу».

За цей час у нашій газеті працювали понад 150 людей – журналісти, дизайнери, верстальники, літредактори та коректори, оператори комп’ютерного набору, бухгалтери та рекламні агенти.

У ці ювілейні дні з вдячністю згадуємо редакторів газети – світлої пам’яті Миколу Вишневського та Миколу Ротмана; а також – Степана Слюзара, Богдана Новосядлого, Зіну Кушнірук, Михайла Лисевича, Віктора Уніята, яким бажаємо здоров’я, миру, процвітання, творчої наснаги. Останні два роки обласне видання «Свобода» очолює Тарас Савчук. Віримо, що під його керівництвом наше видання стане ще авторитетнішим, популярнішим, і надалі доноситиме до читача правдиву компетентну інформацію.

Згідно з розпорядженням начальника обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоди, за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 35-річчя газети «Свобода» грамотами, подарунками та квітами колектив редакції привітав заступник голови ОВА Павло Журба, який завітав у нашу редакцію разом з в.о. начальника управління інформаційної діяльності Надією Ящищак. Спільно представники влади та творчий колектив обговорили насушні проблеми журналістики, зокрема друкованих медіа. Йшлося про брак фінансування, передплатні проблеми, витрати на папір, друк тощо. До слова, вітання свободівцям телефоном передав і особисто голова обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода, який був депутатом обласної ради першого демократичного скликання і безпосередньо брав участь у голосуванні щодо створення на теренах Тернопільщини нашої газети. Ми вдячні, що розмова в редакції була щирою, відвертою, сповненою поваги до роботи медійників, вона дала віру у завтрашній світлий день журналістики, зокрема друкованих періодичних видань.

З нагоди 35-річчя газети «Свобода» нас привітав і голова обласної ради Богдан Бутковський. Він нагородив відзнакою Тернопільської обласної ради – нагрудним знаком «За значний особистий внесок у підтримку і розвиток волонтерського руху Тернопільщини та України» редактора, волонтера, керівника благодійного фонду «Хвилі змін» Тараса Савчука, Почесною грамотою обласної ради відповідального секретаря редакції, почесного краєзнавця України Віктора Уніята, цінним подарунком – літературного редактора Наталію Гаврішко, грамотами Тернопільської обласної ради – Галину Вандзеляк, Оксану Волошину, Олену Ковальову, Галину П’ятківську.

Президія Академії соціального управління нагородила орденом князя Костянтина Острозького редактора Тараса Савчука за визначні заслуги у розвитку соціальної сфери, благодійність та активну участь у реалізації соціальної політики в Україні. Також Академія соціального управління та фонд реєстрації неординарних ідей й проєктів нагородили медаллю-відзнакою «Молись і працюй» журналістку «Свободи» Галину Вандзеляк. Латинська фраза «ORA et LABORA» святого бенедикта Нурсійського, який у 525 році заснував чернечий орден бенедиктинців, стала девізом цієї медалі-відзнаки. Нагороди Тарасу Савчуку та Галині Вандзеляк вручив заслужений діяч науки і техніки України, президент Академії соціального управління, професор технічного університету ім. І. Пулюя Богдан Андрушків. Він привітав колектив свободівців з ювілеєм, зазначив, що є символічним його прихід в редакцію у день писемності і мови, коли країна пише диктант національної єдності.

Тернопільська обласна організація національної спілки журналістів України, яку очолює Василь Тракало, рішенням правління нагородила відзнакою «Золоте перо Тернопілля» редактора Тараса Савчука.

До нас в гості завітав і директор музичного училища ім. С. Крушельницької Сергій Маловічко. Як мовиться, творчі люди до творчих людей. Він побажав колективу свободівців натхнення, мирного неба і амбітних планів на майбутнє. Вручив подяку газеті «Свобода» за вагомий внесок у культурно-мистецький розвиток Тернопільщини, підтримку молодого покоління митців і увагу до ініціатив коледжу.

З ювілеєм нас привітали ексредактори Степан Слюзар, Зіна Кушнірук, Богдан Новосядлий, працівники редакції – Валентина Якубовська, Михайло Іващук, Тетяна Бойко, Михайло Ухман, Зоряна Деркач та інші.

Велика дяка за працю нинішнім і колишнім працівникам редакції газети «Свобода» – Тарасу Савчуку, Віктору Уніяту, Галині П’ятківській, Галині Вандзеляк, Наталі Гаврішко, Оксані Волошин, Олені Ковальовій, Ользі Кушнерик, Зоряні Деркач, Василю Томину, Михайлові Іващуку, Владі Собуцькій, Василю Тракалу, Олександру Ліберному, Тетяні Бойко, Ігорю Фарині, Лідії Хміляр, Ярославу Мармашу, Ганні Крайнєвій, Ганні Костів-Гусці, Ганні Миколаєнко, Лідії Шевчук, Ярославі Штокало, Галині Теліщук, Андрію Зюбровському, Руслану Доротяку, Миколі Кошинському, Валентині Полевій, Людмилі Янковській, Марії Івахів, Оресту Глубішу, Оресту Михайлишину, Антоніні Брик, Марії Ткач, Анастасії Вербіцькій, Андрію Вербіцькому, Ганні Кубик, Миколі Шоту, Михайлу Чорнію, Оксані Балик, Тамарі Кохан, Надії Грушковик, Орисі Гейні, Валентині Доротяк, Галині Ліберній, Марії Баліцькій, а також активним позаштатним дописувачам – Юрію Заяцю, Володимиру Барні, Богдану Андрушківу, Ігорю Олещуку, Василю Неручку, Павлу Сливці, Івану Бандурці, Михайлу Ухману, Ірині Дем’яновій, Раїсі Обшарській, Василині Вовчанській, Тарасу Комаринському, Світлані Трухановій-Дзудзило, Ользі Тракало та багатьом іншим.

І наостанку – вважаємо за необхідне згадати світлої пам’яті працівників газети Миколу Вишневського, Михайла Левицького, Миколу Ротмана, Олега Грушковика, Тетяну Савків, Костя Валігуру, Богдана Приймака, Володимира Сушкевича, Богдана Скоробогатого, Ірину Бурич, Миколу Пінчука, Дениса Захарчука, Григорія Грещука, Василя Ковальчука, Оксану Гнатусько, Миколу Лівінського, Галину Сторожук, подружжя Коверків – Дарину і Євгена та Радковських – Лесю та Євгена, активних позаштатних дописувачів Ярослава Бачинського, Ігоря Дуду та багатьох інших. Але не будемо про сумне.

Побажаймо у ювілейний час 35-річчя газети «Свобода» усім нам перемоги, мирного неба, добробуту та удачі. Хай на сторінках газети буде більше добрих новин, позитиву, любові до рідного краю та України…