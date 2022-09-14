Експертиза бензину А-95 на початку вересня показала, що на українських заправках, окрім європейського бензину, багато суміші, якою заправляти своє авто не варто.

Паливна криза в Україні закінчилася. Дякувати за це слід, перш за все, імпортерам, які за декілька місяців переорієнтували постачання з країн-агресорів на західні НПЗ, а по-друге – нашому уряду. Рішення про фактичне скасування стандарту Євро 5, а точніше, про легалізацію норм стандартів Євро 4 та Євро 3, було своєчасним і дозволило наповнити ринок.

Втім, автовласникам радіти довго не довелося – на багатьох заправках з’явилось неймовірна кількість неякісного, а тому небезпечного пального. Адже нелегальні виробники нафтопродуктів зробили висновок, що більше взагалі не існує ніяких стандартів. Тому заправляти свої автомобілі зараз потрібно вкрай обережно, щоб не “влетіти” на дорогий ремонт паливної апаратури.

Інститут споживчих експертиз вперше з початку війни провів дослідження бензину А-95. Як виявилося, багато мереж АЗС не ризикує продавати “бодягу”, втрачаючи репутацію замість миттєвого прибутку. Але ті, у кого репутації не було ніколи, відкрили “всі крани” і шахраюють навіть більше, ніж раніше. Де безпечно заправлятися, читайте далі.

Перевірку пройшла значна частина всеукраїнських мереж (WOG, ОККО, ANP, PRIME, MARSHALL, БРСМ НАФТА), а також серйозні регіональні гравці (KLO, AVANTAGE 7, ZOG, BVS, NEFTEK, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, ВЕСТА). Для контрасту було відібрано зразки на поодиноких АЗС – NPG та NG, а також двох “діжках” – у Києві та Дніпрі. Через дуже низьку ціну бензину на цих АЗС не було нестачі в покупцях, тож їхнім клієнтам буде цікаво дізнатися, що ж вони насправді заливають у баки.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону. Виходячи з результатів досліджень, зони розділили так: у першу, зелену, потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, тобто європейське пальне. Синю – відповідно Євро 4 (порушення за довоєнними нормативами), але з незначними відхиленнями. І нарешті, червона – сюди потрапили мережі, пальне на яких взагалі не відповідало жодним нормативам, і яке взагалі не є бензином, а являє собою певну паливну суміш. Заправка таким сурогатом гарантовано призведе до знищення двигуна сучасного авто.

АЗС Октанове число (дослід. метод) Вміст сірки Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів Об’ємна частка бензолу Норматив (дослідження за ДСТУ 7687:2015) не менш 95 од. не більше 10 мг/кг в %, не більш 35 в %, не більш 1,0 WOG 97,7 7 25,5 0,68 ОККО 96,8 9 14,7 0,21 PRIME 96 6 30,7 0,19 КLO 96,8 7 29 0,93 AVANTAGE 7 96 3 28,5 0,97 ZOG 96,1 7 31,6 0,45 ANP 96,3 9 29,0 0,95 BVS 97,2 14 30,4 0,98 NEFTEK 96,3 10 29 0,95 БРСМ НАФТА 97,1 277 37,3 2,40 MARSHALL 93,3 8 8,2 2,39 ВЕСТА 92 35 34,4 2,27 RUR 78,8 10 24,1 10,20 NG 96 150 25,4 1,64 УКРПЕТРОЛЬ 93,5 640 20,4 2,91 NPG 93,4 68 10,8 2,86 БОЧКА 1 (КИЇВ) 85,8 22 10,4 2,34 БОЧКА 2 (ДНІПРО) 95,8 20 30,8 2,12

Проби були відправлені до сертифікованої лабораторії, де їх досліджували на відповідність до нормативів профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро 5). Зразки були перевірені за основними параметрами: октанове число, вміст сірки та об’ємні частини ароматичних вуглеводнів та бензолу.

Зелена зона

У зеленій зоні лідерів опинилися 6 мереж: WOG, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7 та ZOG. Насамперед було перевірено найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число.

Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. У WOG – рекордний запас (97,7 од.). Відмінно – ОККО (96,8), KLO (96,8). У PRIME, AVANTAGE 7, та ZOG – більше 96-ти од. При таких показниках двигун працює на повну потужність, це явний маркер заводського європейського палива.

Далі подивилися на вміст сірки, одного з найважливіших показників, який є показником довгого «життя» двигуна. Мінімальне значення виявлено у бензині А-95, придбаному в мережі WOG (7 мг/кг), KLO та запорізькій ZOG (по 7 мг/кг). Це із запасом перевищує допуски Євро 5.

Що стосується вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у ОККО – лише 14,7 %, AVANTAGE 7 (28.5).

Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. Тут результати полярні, але все у допусках. Найменша кількість – у PRIME (0,19 % при нормі не вище 1%) та ОККО (0,21%).

Синя зона

Тут виявилися дискаунтери BVS та NEFTEK. Незначні відхилення від стандарту Євро 5 зафіксовані у BVS за вмістом сірки – 14 мг/кг.

Червона зона

У червоній зоні – суцільна “радість” для любителів економії.

Бензин А-95 у мереж БРСМ НАФТА, MARSHALL, NPG, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, ВЕСТА та просто безіменних діжок на узбіччі – це машина часу. Часу, який відсилає автолюбителів у 90-ті та до епохи карбюраторів.

У MARSHALL, ВЕСТА, NPG та УКРПЕТРОЛЬ октанове число виявилося набагато нижчим від необхідного – від 92 до 93 одиниць. А це – чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. Але “рекордсмени” просто ввели в ступор експертів – суміш, куплена на АЗС RUR в Кіровоградській області – 78,8 одиниць! Не відстала і «діжка» у Києві – 85,8 одиниць. Прямий наслідок ціни, яка на 10 грн./літр менше від конкурентів!

Це серйозне порушення, оскільки двигуни сучасних автомобілів чітко налаштовані на відповідний рівень октанового числа. Заправка бензином за зниженим октаном як мінімум збільшить витрату палива та зменшить потужність двигуна, а як максимум – може призвести до тотальної поломки паливної апаратури.

Що стосується шкідливої для екології та повітря сірки, то перевищення практично у двадцять сім (!) разів було виявлено у зразку БРСМ НАФТА (277 мг/кг при нормі не більше 10). Але був і більший антирекорд – кількість сірки у пробі УКРПЕТРОЛЬ перевищує норму в 64 рази, тобто 640 мг/кг. Це щось неймовірне!

Але найбільшою проблемою виявився вміст бензолу, – дворазове і більше перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявлено абсолютно у всіх аутсайдерів. Так, в зразку бензину А-95, який було придбано на АЗС мережі RUR, в лабораторії знайшли абсолютний “рекорд” за весь час досліджень – 10,2 % (!!!). Це в десять разів більше граничної норми! Нагадаємо, це небезпечна сполука, від якої утворюється нагар та відбувається перегрів двигуна. При таких захмарних показниках бензолу проблеми зі здоров’ям у водіїв та пішоходів практично неминучі. Як і майже гарантована поломка автомобіля, витрата коштів і нервів.

Висновки

Загалом, результати дослідження наштовхують на цілком очевидні висновки.

У той час, поки лідери ринку по всіх закутках Європи контрактують обсяги нормального палива, “бодяжники” користуються складною ситуацією та заробляють надприбутки на нашому здоров’ї й бюджетах автовласників. Вони навіть не намагаються дотримуватися хоч якихось правил.

Учасники чорного ринку інвестують десятки мільйонів гривень у нові “виробництва”, оскільки легальних НПЗ більше не залишилося, вони зруйновані ракетними ударами агресора.

При цьому виникає й інше питання – вони мали логістичні можливості, коли ринок задихався від дефіциту, але вони не поспішали їх задіяти. Чи не схоже це на свідомий саботаж? Відповідь мають надати відповідні органи. Важливо пам’ятати, що Перемога не за горами, і у мирному житті не має бути жодного контрафакту та підробок. З цим необхідно боротися. І думати про це треба вже зараз.