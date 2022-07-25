Вже понад місяць на Тернопільщині працюють спільні патрульні групи, до складу яких входять поліцейські, представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, військової служби правопорядку, органів місцевого самоврядування.

Основна мета їхньої роботи – перевірка реєстрації внутрішньо-переміщених осіб та взяття їх на військовий облік, повідомили у пресслужбі поліції.

З початку липня спільні патрульні групи перевірили документи у понад 8 тисячі осіб. Серед них виявлено 699 внутрішньо-переміщених осіб, котрі не стали на військовий облік та 432 особи, котрі перебувають на території області без реєстрації. За цей період також вручено повістки 2411 чоловікам, котрі підлягають мобілізації.