На війні загинув підполковник з Теребовлі

Страшна звістка надійшла з Донеччини. Під час виконання військового обов’язку зі захисту України в Лимані, що на Донеччині, 24 серпня загинув командира 55-го батальйону, підполковник Юрій Георгійович Пушкін.

Про це інформують у Теребовлянській міській раді.

Юрій Георгійович – з 1969-го. Був сміливим, добрим, вольовим, рішучим, принциповим військовослужбовцем, авторитетом для своїх побратимів, надійним товаришем

Скорботний кортеж з тілом загиблого Героя прибуде до Теребовлі сьогодні, 26 серпня. Час зустрічі – 12.00 на перехресті біля церкви святого Миколая УГКЦ.

Парастас також нині, 26 серпня, – о 19.00 на вул. Підзамче, 2 в Теребовлі.

Чин похорону Воїна відбудеться завтра, у неділю, 27 серпня, о 14.00. Поховають загиблого Захисника на Алеї Героїв, що на міському кладовищі у Теребовлі.

Співчуття родині і близьким!

Вічна пам’ять і слава Герою!