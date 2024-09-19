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На війні загинув Андрій Грицишин з Тернопільщини

19.09.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

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На фронті у Білгородській області РФ загинув військовий з Тернопільщини Андрій Грицишин. 
“Зі скорботою повідомляємо про загибель нашого Героя. Під час виконання бойового завдання загинув ГРИЦИШИН Андрій Михайлович, 28.04.1995 р.н., житель села Перепельники Зборівської громади”, – ідеться у повідомленні Зборівської громади.
Загинув Герой 12 вересня 2024 року в районі населеного пункту Журавлівка Білгородської області.
“Висловлюємо глибокі співчуття всім рідним та близьким. Це велика втрата для нашої громади та України. З великою скорботою поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять загиблому Воїну!
Герої не вмирають!”, – додають у громаді.
Про дату та час зустрічі тіла загиблого Героя повідомимо згодом.

Теги: війна з рф, загибель Героя

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