На війні загинув 54-річний захисник з Тернопільщини

Знову гірка звістка з фронту надійшла на Тернопільщину, захищаючи нашу Батьківщину загинув житель с. Городниця – Кухарський Андрій Федорович.

Про важку втрату повідомили у Скалатській міській раді.

“Болючі і страшні новини не припиняють надходити у нашу громаду. Захищаючи нашу Батьківщину загинув житель с. Городниця – Кухарський Андрій Федорович, 08.01. 1971 року народження. Приносимо свої щирі співчуття, родині, побратимам та усім, хто знав полеглого Героя. Вічна памʼять та вічна слава Герою!” – йдеться у повідомленні.

Інформацію щодо зустрічі домовини та чин похорону буде повідомлено додатково на сторінці громади.