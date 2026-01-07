07.01.2026 16:28

На війні загинув 35-річний захисник з Тернопільщини

07.01.2026

Ірина Нова

98

Війна з рф, Тернопільщина, Новини

Знову гірка свістка надійшла на Тернопільщину, загинув 35-річний захисник Павло Ящищак.

Про важку втрату повідомили у Зборівській громаді.

“З глибоким сумом і болем у серці повідомляємо трагічну звістку.
Під час проходження військової служби 5 січня 2026 року помер наш земляк, уродженець села Млинівці — ЯЩИЩАК Павло Мирославович, 1 вересня 1990 року народження,” – йдеться у повідомленні.

Воїн із перших днів став на захист України, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок. Він був справжнім патріотом і мужнім воїном.

Зборівська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам покійного.

Світла і вічна пам’ять Захиснику України!

Теги: загиблі герої, війна з Росією, Тернопільщина

