На війні загинув 35-річний захисник з Тернопільщини

Знову гірка свістка надійшла на Тернопільщину, загинув 35-річний захисник Павло Ящищак.

Про важку втрату повідомили у Зборівській громаді.

“З глибоким сумом і болем у серці повідомляємо трагічну звістку.

Під час проходження військової служби 5 січня 2026 року помер наш земляк, уродженець села Млинівці — ЯЩИЩАК Павло Мирославович, 1 вересня 1990 року народження,” – йдеться у повідомленні.

Воїн із перших днів став на захист України, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок. Він був справжнім патріотом і мужнім воїном.

Зборівська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам покійного.

Світла і вічна пам’ять Захиснику України!