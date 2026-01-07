На війні загинув 35-річний захисник з Тернопільщини

Знову гірка свістка надійшла на Тернопільщину, загинув 35-річний захисник Павло Ящищак.
Про важку втрату повідомили у Зборівській громаді.
“З глибоким сумом і болем у серці повідомляємо трагічну звістку.
Під час проходження військової служби 5 січня 2026 року помер наш земляк, уродженець села Млинівці — ЯЩИЩАК Павло Мирославович, 1 вересня 1990 року народження,” – йдеться у повідомленні.
Воїн із перших днів став на захист України, сумлінно виконуючи свій військовий обов’язок. Він був справжнім патріотом і мужнім воїном.
Зборівська міська територіальна громада висловлює щирі співчуття родині, близьким та побратимам покійного.
Світла і вічна пам’ять Захиснику України!