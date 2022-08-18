Сьогодні близько 5-ї години ранку на вул. Лук’яновича у Тернополі виникла пожежа.

Як повідомляють у ДСНС, горіло складське приміщення в будівлі на території колишнього комбайнового заводу.

Внаслідок пожежі знищено старі меблі та електрощитову суміжного приміщення трансформаторної підстанції на загальній площі 50 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 1 державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління в складі двох відділень.

На місце пожежі залучалися працівники оперативно-координаційного центру Головного управління. Під час гасіння врятовано дану будівлю.