На ринку цибулі в Україні відзначається чергове зростання цін, не оминуло це і тернопільські базари.

Завдяки ситуації, що склалася, виробники поступово підвищували відпускні ціни, і сьогодні цибуля продається по 25-29 грн/кг ($0,68-0,79/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Основною причиною подорожчання цибулі є той факт, що багато господарств змушені призупинити збирання врожаю через дощову погоду, через що суттєво скоротилися обсяги пропозиції даної продукції на ринку. Також більшу частину цибулі хорошої якості фермери вважають за краще закладати на зберігання, здійснюючи продаж на даний час невеликими партіями.

На сьогодні, цибулю продають у середньому в 4,3 раза дорожче, ніж наприкінці вересня 2021 року.

Експерти прогнозують, що зростання цін збережеться і надалі, оскільки багато фермерів, які не мають власних сховищ, уже встигли розпродати значну частину запасів цибулі. Інші ж виробники вважають за краще закладати цю продукцію на зберігання та утримуються від продажів в очікуванні подальшого зростання цін.